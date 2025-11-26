Drehstart! „School of Champions“ geht am Set in vierte Saison

Wien (OTS) -

Ski anschnallen und ab auf die Piste – sowohl auf den Bildschirmen als auch am Set: Bei den Nachwuchs-Stars der „School of Champions“ ist sportliche Ausdauer gefragt, denn während in ORF 1 und auf ORF ON der Countdown zum Start der dritten Saison läuft, stecken Emilia Warenski, Imre Lichtenberger, Luna Mwezi, Mikka Forcher, Moritz Uhl, Marie Theres Müller und David-Joel Oberholzer schon in den Dreharbeiten zur von ORF und BR produzierten vierten Staffel des Serienhits. 3, 2, 1, Go! heißt es ab Sonntag, dem 18., und Montag, dem 19. Jänner 2026, um 20.15 und 21.05 Uhr (danach jeweils montags) in Doppelfolgen in ORF 1 sowie bereits ab Donnerstag, dem 1. Jänner, auf ORF ON beim Start der neuen Episoden. Die Jung-Athletinnen und -Athleten müssen dabei neben sportlichen Challenges auch weiterhin mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens fertigwerden, wenn sie auf dem Weg zur Ziellinie nicht nur das nächste Tor, sondern auch immer mehr zu sich selbst finden. Dabei wartet eine Schock-Nachricht auf sie, denn es droht die Schließung der „School of Champions“!

Drehstart für vierte Staffel von „School of Champions“

Zwischen Reality-Format und Doping-Gerüchten: Bei den seit Dienstag, 25. November 2025, laufenden Dreharbeiten zur vierten Staffel der Erfolgsserie starten die Jung-Athletinnen und -Athleten in ihre letzte Saison im Nachwuchs-Bereich. Die „Champions“ schlüpfen in ihrem finalen Schuljahr aber nicht nur in die Rennanzüge, sondern abseits der Vorbereitungen für den Wechsel in die Profi-Kader auch in neue, medienwirksamere Rollen, um ihren Sport auf neuen Wegen zu vermarkten. Außerdem dringen Gerüchte um ein innovatives Mittel zur Leistungssteigerung in die Sphäre der Ski-Asse. Zwischen Freundschaften, Familien, Herzensangelegenheiten, plötzlichem Ruhm und der Suche nach der eigenen Identität stoßen sie an ihr persönliches Limit. Wer kann dem Druck standhalten, den Fokus bewahren und erkennen, worauf es wirklich ankommt? Neben Emilia Warenski, Imre Lichtenberger, Luna Mwezi, Mikka Forcher, Moritz Uhl, Marie Theres Müller und David-Joel Oberholzer stehen für die acht neuen Folgen bis voraussichtlich April 2026 u. a. im Gasteinertal und in Wien erneut Jakob Seeböck, Gregor Seberg, Anna Thunhart, Thomas Mraz und Julian Looman sowie erstmals Hilde Dalik, Michael Schweisser, Nadja Sabersky, Markus Krojer, u. v. a. vor der Kamera. Im Regiestuhl nimmt das „School of Champions“-erfahrene Duo Dominik Hartl (auch bei Staffeln eins und drei) und Jakob Fischer (auch bei Staffeln zwei und drei) Platz. Für die Drehbücher zeichnet der ausführende Produzent und Headwriter Samuel Schultschik gemeinsam mit Marie-Therese Thill, Achmed Abdel-Salam, Karin Koller und Sophia Sixta verantwortlich. Die neuen Folgen der vierten Staffel werden voraussichtlich 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Mehr zum Inhalt der vierten Staffel

Die letzten Saison, bevor die Nachwuchs-Ski-Stars endgültig in die Profi-Kader wechseln, beginnt! Der Tod einer jungen Skifahrerin wirft einen dunklen Schatten über den Skizirkus. War es wirklich ein Unfall – oder steckt ein neues, kaum nachweisbares Dopingmittel dahinter? Während Gerüchte und Druck zunehmen, taucht die ehrgeizige PR-Strategin Naima Winkler (Hilde Dalik) auf. Sie will den Skisport als emotionales Reality-Format neu inszenieren – mit mehr Drama, Risiko und medialer Wirkung. Zwischen Ruhm, Ehrgeiz und Selbstzweifel geraten die Athletinnen und Athleten, aber auch die ständig geforderten Kader-Trainer Christian (Julian Looman) und Toni (Markus Krojer) an ihre Grenzen: Dani (Emilia Warenski) wird als „Dani Diavola“ zur Rebellin, Nikki (Imre Lichtenberger) verliert sich im Ruhm, Georg (Moritz Uhl) wird in ein Dopingkomplott verstrickt, Solenn (Marie Theres Müller) kämpft zwischen Familie und Karriere, Nawal (Luna Mwezi) ringt zwischen Sport, Unternehmertum und ihren Gefühlen für den alten Freund Benji (Michael Schweisser), Luca (Mikka Forcher) trifft wieder auf Fabienne (Nadja Sabersky) und ihre Suche nach Freiheit geht weiter, und Bobby (David-Joel Oberholzer) droht in die „Manosphere“ abzurutschen. Am Ende geht es nicht mehr nur um Hundertstel – sondern um Identität, Freundschaft und den Mut, zu sich selbst zu stehen.

Die vierte Staffel von „School of Champions“ ist eine Produktion von Superfilm in Koproduktion mit ORF und BR, gefördert von FISA+ und Land Salzburg.

„School of Champions“ auf ORF ON streamen

Die ersten beiden Staffeln von „School of Champions“ können zum Wiedersehen auf ORF ON gestreamt werden. Die neuen Folgen der dritten Saison stehen ab 1. Jänner 2026 zur Verfügung.