Stimmungsvolles Einkaufen in der Neubaugasse – Fußgängerzone im Advent 2025

Wien (OTS) -

An den Adventsamstagen 2025, am 29.11., 6.12., 13.12., 20.12. und am Mo., 8.12. (Feiertag), wird die Neubaugasse zwischen Mariahilfer Straße und Westbahnstraße zur Fußgängerzone. Zwischen 9 und 19 Uhr kann dort ganz entspannt und ungestört von Fahrzeugen flaniert und die Straßenseite jederzeit sicher gewechselt werden.

Sicherheit für Fußgänger*innen

„Sicherheit ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Wir möchten, dass sich die Besucher*innen der Neubaugasse gemütlich und sorgenfrei in der Begegnungszone bewegen können. An den Adventsamstagen ist das am besten mit einer Verkehrsberuhigung zu erreichen. Wir sind sicher, damit den Besucher*innen ein entspannteres Shoppingerlebnis bieten zu können“, sagt Kurt Wilhelm, Vorstand der IG der Kaufleute am Neubau und Geschäftsführer von Wald & Wiese.

Unterstützung des Handels

Sicherheit ist auch das Stichwort für Peter Herzog, ebenfalls im Vorstand der IG der Kaufleute am Neubau und Geschäftsführer von SONNENTOR Neubaugasse: „Uns geht es auch um die Standortsicherheit. Der Wiener Einzelhandel braucht die intensive Unterstützung seiner Kund*innen. Wer das vielfältige und abwechslungsreiche Leben in den Erdgeschosslagen im 7ten liebt, darf sich über eine tolle Atmosphäre in den Shops freuen. Die Erträge der Vorweihnachtszeit sind für viele Geschäfte ausschlaggebend für ihren positiven Weiterbestand.“

Wer im stationären Einzelhandel kauft, stellt damit das Flair der Stadt und seiner Einkaufsstraßen unter Artenschutz. Darüber hinaus findet man Geschenke, die es nur hier gibt. Außerdem bleiben wertvolle Arbeitsplätze erhalten.

Zahlreiche Herausforderungen zu stemmen

Im Gespräch betont der Vorstand der IG der Kaufleute am Neubau, dass das Ausweichen auf Online-Riesen kurzfristig gedacht ist: Was nur einen Klick entfernt scheint, ist oft mit wirtschaftlichen und ökologischen Nachteilen verbunden. Neben der Online-Konkurrenz sind die Kaufleute im 7. Bezirk und insbesondere im Siebensternviertel den negativen Nebenwirkungen der langanhaltenden U-Bahn-Bauarbeiten ausgesetzt.

Besondere Aktionen in der Vorweihnachtszeit im 7. Bezirk

Nicht zuletzt deshalb werden im 7. Bezirk Impulse gesetzt, die zum Besuch vor Ort einladen. An zwei Adventsamstagen kann man in der Neubaugasse Ecke Lindengasse Weihnachtsliedern lauschen: Am Sa., 29.11., 16–17 Uhr, spielt Resona Flair. Am Sa., 13.12., 16–17 Uhr, gibt es ein Improv-Set in einer Christmas Edition von Joshua Pepe.

Der Advent in Neubau hält viele Höhepunkte bereit. Online zu finden auf im7ten.com.