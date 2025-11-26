„Reisezeit – Österreich“: Sasa Schwarzjirg in vier neuen Ausgaben unterwegs in Wien, Güssing, Gastein und Steyr

Wien (OTS) -

Sasa Schwarzjirg geht im Magazin „Reisezeit – Österreich“ wieder auf Tour und besucht heimische Städte und Regionen! Dabei erkundet sie ab Sonntag, dem 30. November 2025, jeweils um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Österreichs Sehenswürdigkeiten und Kulturschätze, sucht nach Insider-Tipps und taucht in Brauchtum und Traditionen ein. Den Tour-Auftakt macht ein Rundgang durch das musikalische Wien, danach folgen Güssing (7. Dezember), Steyr (14. Dezember) und Gastein (21. Dezember). Zum Jahresausklang ist am 30. Dezember ein „Best of“ zu sehen.



„Reisezeit – Österreich“ auf Tour in Wien



Los geht es diesmal in der Bundeshauptstadt – am Sonntag, dem 30. November, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, wo ein Rundgang durch das musikalische Wien auf dem Programm steht. Wien ist Musikhauptstadt, ob Oper, Jazz, Rock, Pop – in Wien kann man alles erleben. Ihre Tour startet Sasa Schwarzjirg beim Denkmal von Walzerkönig Johann Strauss. Wolfgang Strobl erzählt Geschichten und Anekdoten über die musikalische Familie Strauss.



Weiter geht es zur Wiener Staatsoper und zum Musikverein, die über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt sind für klassische Musik und Oper. In der Oper trifft Sasa Sopranistin Hannah-Theres Weigl.

Im Haus der Musik probiert Sasa verschiedene Klänge aus und testet verschiedene Instrumenten. Eine, die einen guten Klang erzeugen kann, ist Geigenbauerin Anna Hohenegger, der die Moderatorin einen Besuch abstattet.



Im L.E.O., dem „Letzten Erfreulichen Operntheater“, wird gerade die „Quadratur des Kreislers“ aufgeführt. Elena Schreiber und Stefan Fleischhacker erzählen über die musikalischen Darbietungen in ihrem Haus. Die Arena Wien steht für Rock, Pop, Jazz und eine bewegte Geschichte, von der Beatrix Neundlinger erzählt.