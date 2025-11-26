  • 26.11.2025, 10:38:32
„Pro & Contra“: Regierung in der Vertrauenskrise – Wo bleiben die Lösungen? | Mittwoch, LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Über den richtigen Politik-Kurs für Österreich diskutieren bei „Pro und Contra“ Nico Marchetti, Klaus Seltenheim, Lisa Schuch-Gubik und Christina Aumayr-Hajek.

Wien (OTS) - 

Die Dreier-Koalition stürzt in aktuellen Umfragen ab. Drei von vier Befragten sind der Überzeugung, die Regierung habe die Probleme des Landes nicht im Griff. Vor dem Hintergrund der schwierigen Budget-Lage tun sich ÖVP, SPÖ und NEOS bei den großen Reformen schwer, die hohe Teuerung belasten Bevölkerung und Unternehmen weiterhin. Gewinner ist die FPÖ mit Spitzenwerten, und auch in der Kanzlerfrage führt Freiheitlichen-Chef Herbert Kickl deutlich vor Amtsinhaber Christian Stocker.

Kommen Regierungsmaßnahmen wie Günstiger-Strom-Gesetz und Mietpreisbremse in der Bevölkerung nicht an? Hat die FPÖ die besseren Konzepte? Und was kann die Politik in der Krisenlage überhaupt bewirken?

Diese und andere Fragen diskutieren Nico Marchetti, Klaus Seltenheim, Lusa Schuch-Gubik und Christina Aumayr-Hajek am Mittwoch um 20:15 Uhr LIVe auf PULS 24 bei Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.

Gäste:
Nico Marchetti, Generalsekretär, ÖVP
Klaus Seltenheim, Bundesgeschäftsführer, SPÖ
Lisa Schuch-Gubik, Nationalratsabgeordnete, FPÖ
Christina Aumayr-Hajek, Kommunikationsberaterin

Moderation:
Gundula Geiginger

PRO UND CONTRA
Mittwoch, 26. November 2025
20:15 Uhr live auf PULS 24
22:25 Uhr auf PULS 4

Rückfragen & Kontakt

ProsiebenSat.1 PULS 4
Samira Pichler
E-Mail: samira.pichler@prosiebensat1puls4.com

