„Pro & Contra“: Regierung in der Vertrauenskrise – Wo bleiben die Lösungen? | Mittwoch, LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Die Dreier-Koalition stürzt in aktuellen Umfragen ab. Drei von vier Befragten sind der Überzeugung, die Regierung habe die Probleme des Landes nicht im Griff. Vor dem Hintergrund der schwierigen Budget-Lage tun sich ÖVP, SPÖ und NEOS bei den großen Reformen schwer, die hohe Teuerung belasten Bevölkerung und Unternehmen weiterhin. Gewinner ist die FPÖ mit Spitzenwerten, und auch in der Kanzlerfrage führt Freiheitlichen-Chef Herbert Kickl deutlich vor Amtsinhaber Christian Stocker.

Kommen Regierungsmaßnahmen wie Günstiger-Strom-Gesetz und Mietpreisbremse in der Bevölkerung nicht an? Hat die FPÖ die besseren Konzepte? Und was kann die Politik in der Krisenlage überhaupt bewirken?

Diese und andere Fragen diskutieren Nico Marchetti, Klaus Seltenheim, Lusa Schuch-Gubik und Christina Aumayr-Hajek am Mittwoch um 20:15 Uhr LIVe auf PULS 24 bei Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.

Gäste:

Nico Marchetti, Generalsekretär, ÖVP

Klaus Seltenheim, Bundesgeschäftsführer, SPÖ

Lisa Schuch-Gubik, Nationalratsabgeordnete, FPÖ

Christina Aumayr-Hajek, Kommunikationsberaterin

Moderation:

Gundula Geiginger

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 26. November 2025

20:15 Uhr live auf PULS 24

22:25 Uhr auf PULS 4