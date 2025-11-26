Wiener Hotels an Adventwochenenden gut gebucht

Wien (OTS) -

Mit dem vor der Tür stehenden ersten Adventwochenende geht auch für die Wiener Hotellerie die Weihnachtssaison so richtig los. An diesem und den kommenden Wochenenden bis zum 24. Dezember sind die Wiener Beherbergungsbetriebe so gut wie ausgebucht. Und das quer durch alle Kategorien, wie Felix Neutatz, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Wien, bestätigt: „Advent in Wien spricht alle Typen von Reisenden an. Es kommen junge Leute die einfachere Hotels buchen, genauso wie Luxus-Urlauber die sich in den besten Zimmern der Stadt einmieten. Der Advent ist Hochsaison für alle Wiener Hotels.“

„Die Buchungslage für die Adventwochenenden ist sehr gut und liegt sogar etwas über dem Vorjahr. Ich gehe davon aus, dass die Hotels voll sein werden. Wobei immer mehr der Wochenend-Gäste bereits am Donnerstag anreisen, was für uns als Hotels natürlich gut ist. Gerade weil im Dezember die Geschäftsreisen traditionell zurück gehen“, erklärt Neutatz. Dank der stetig steigenden Beliebtheit und Bekanntheit der Wiener Adventmärkte hat sich die früher schwache zweite Novemberhälfte und die Weihnachtszeit im Dezember zu einer nun sehr starken Periode für die Branche entwickelt, so der Hotellerie-Obmann.

Die Gäste, die den Advent für eine Reise nach Wien nutzen, sind international: „Eigentlich der klassische Wiener Touristen-Mix. Amerikaner, Gäste aus Deutschland und der Schweiz und dann aus dem Rest Europas. Und durch die hohe Nachfrage sind auch die lukrierten Zimmerpreise für die Hotels in Ordnung, was gerade jetzt zu Jahresende wichtig ist, um 2025 gut abschließen zu können“, zeigt sich Neutatz zufrieden.