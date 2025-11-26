Gratis-Eintritt in die Stifte Göttweig, Klosterneuburg und Melk

Wien (OTS) -

Der Wiener Städtische Versicherungsverein und die Wiener Städtische ermöglichen auch heuer wieder einen besonderen Adventausflug in bedeutende Kulturjuwele Niederösterreichs. Am 1. und 6. Dezember können Kulturinteressierte das Stift Göttweig, am 6. Dezember das Stift Klosterneuburg und das Stift Melk bei freiem Eintritt entdecken. Um die Gratis-Aktion nutzen zu können, muss das Stichwort „Wiener Städtische Advent 2025“ an der jeweiligen Kassa genannt werden. Schnell sein lohnt sich, denn der freie Eintritt ist auf die ersten 200 Besucher:innen pro Stift limitiert. Der Eintritt ist an den Aktionstagen von 10:00 bis 16:00 Uhr möglich. Im Rahmen ihres kulturellen Engagements unterstützen der Wiener Städtische Versicherungsverein und die Wiener Städtische Versicherung die Stifte Göttweig, Klosterneuburg und Melk.

„Unsere Aktion bietet die besondere Gelegenheit, in der besinnlichen Adventzeit die Kultur und Geschichte der Stifte Göttweig, Klosterneuburg und Melk zu erleben. Vertreter aller drei Stifte zählten 1824 zu den Gründungsmitgliedern unseres Hauses. Uns verbindet nicht nur eine gemeinsame Geschichte, sondern darüber hinaus eine sinnstiftende und gelebte Partnerschaft. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern sowie Mitwirkenden einen besinnlichen und festlichen Adventauftakt“, erklärt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).

Wiener-Städtische-Generaldirektor Dr. Ralph Müller betont: „Die Wiener Städtische setzt sich mit großem Engagement für die Bewahrung des österreichischen Kulturerbes und die Förderung kultureller Teilhabe ein. Gemeinsam mit den Stiften Göttweig, Klosterneuburg und Melk möchten wir auch heuer im Rahmen unserer Aktionstage besondere Momente schenken – und wünschen Groß und Klein viel Freude damit.“

Stift Göttweig am 1. und 6. Dezember 2025

Am Montag, den 1. und Samstag, den 6. Dezember öffnet das Stift Göttweig von 10:00 bis 17:30 Uhr kostenlos für die ersten 200 Besucher:innen, die an der Kassa das Codewort „Wiener Städtische Advent 2025“ nennen. Das Freikartenkontingent gilt pro Tag. Neben dem Eintritt zum Adventlichen Zauber ist auch die Besichtigung der Kaiserstiege, Österreichs größtes Barocktreppenhaus, sowie das Kaiser- und Fürstenzimmer inbegriffen. Alle Informationen sowie die Öffnungszeiten des Stiftsrestaurants unter www.stiftgoettweig.at.

Stift Klosterneuburg am 6. Dezember 2025

Am Samstag, den 6. Dezember öffnet das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg seine Pforten von 10:00 bis 16:00 Uhr kostenfrei für die ersten 200 Kulturbegeisterten, die an der Kassa das Code-Wort „Wiener Städtische Advent 2025“ nennen. Mit dem Eintrittsticket, das um verschiedene Führungsangebote ergänzt werden kann, eröffnet sich das Stift Klosterneuburg in all seinen faszinierenden Facetten – vom österreichischen Erzherzogshut Maximilian III. (1616) über den prachtvollen Marmorsaal mit dem Deckenfresko von Daniel Gran bis hin zum weltberühmten Verduner Altar und dem historischen Keller des ältesten Weinguts Österreichs. Weitere Informationen unter www.stift-klosterneuburg.at.

Stift Melk am 6. Dezember 2025

Das Stift Melk öffnet ebenfalls am Samstag, den 6. Dezember von 10:00 bis 16:00 Uhr seine Pforten kostenfrei für die ersten 200 Besucher:innen, die an der Kassa das Codewort „Wiener Städtische Advent 2025“ nennen. Im Gratis-Eintritt inkludiert sind der Besuch des Stiftsmuseums, des Marmorsaals, der Altane, der Bibliothek und der Stiftskirche sowie der Sonderausstellungen in der Nordbastei und der Säulenhalle. Die historischen Räume und Ausstellungen können kostenfrei – ohne Führung – besichtigt werden. Weitere Informationen unter www.stiftmelk.at.

