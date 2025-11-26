- 26.11.2025, 10:15:05
Der Genuss Guide Austria 2026 ist da
Andrea Knura und Willy Lehmann präsentierten den druckfrischen Genuss Guide, ehrten die Award-Gewinner und luden mit Bierpapst Conrad Seidl zum Schwechater Bockbieranstich.
Am 25.11.2025 wurde im Wiener Restaurant Zum Leupold der im medianet Verlag erschienene Genuss Guide Austria 2026 der Öffentlichkeit vorgestellt. Er ist ein Kompendium der besten Delikatessenläden, Bäckereien, Fleischereien, Geschmackswerkstätten und Lebensmittelmanufakturen in Österreich. Das Herausgeber-Duo Andrea Knura und Willy Lehmann widmen sich jenen Menschen, Geschäften, Produktgruppen und Geschichten, die Österreichs kulinarische Vielfalt ausmachen. Der Genuss Guide bleibt dabei seinem Grundgedanken treu, Qualität sichtbar zu machen und genussvollen Lebensmittel-Einkauf in seiner besten Form zu würdigen.
Ein kulinarisches Kapitel im Guide gilt dem Burgenland, einem Landstrich, der zeigt, wie eng Genuss, Landschaft und Menschen verbunden sind. Zwischen Weinbergen, Gemüsevielfalt, Steppenrind, Mehlspeisküche sowie kreativen Manufakturen entstehen dort Produkte, die Regionalität auf höchstem Niveau verkörpern und die es hier in seiner besonderen Art, wie nirgendwo im Land, zu kaufen gibt.
Über diese Schwerpunkte in der gedruckten Version des Genuss Guide hinausgehend, findet man unter www.genuss-guide.net über 2000 der besten Geschäfte Österreichs, in denen genussvoller Einkauf abseits der Masse zum Erlebnis wird. So ist der Genuss Guide 2026 gemeinsam mit seinem tagesaktuellen Web-Auftritt nicht nur ein Wegweiser für Feinschmecker, sondern auch eine Hommage an jene, die tagtäglich beweisen, dass echter Genuss Zeit, Wissen und Leidenschaft braucht.
Wo Genuss zu Hause ist – die Genuss Guide Awards
Die Genuss Guide Jury bestehend aus Experten und Genießern hat in neun Genuss-Warengruppen und in der Zusatzkategorie Nachhaltigkeit Betriebe bewertet, die sich durch besondere Qualität und Engagement auszeichnen. Dabei wurden jeweils zwei Geschäfte pro Kategorie ausgewählt, die durch Innovation, besondere Kompetenz oder konsequente Regionalität überzeugen. Vier Sonderpreise, für Start Up, Nachhaltigkeit, Familienbetrieb und Traditionsbetrieb wiederum holen Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten vor den Vorhang, die ihre Branche entscheidend formen und beeinflussen.
Die Warengruppen-Sieger
Brot & Gebäck
Langer Mühle, 3452 Atzenbrugg
Bäckerei Funder, 5020 Salzburg
Fleisch & Wurst
Metzgerei Horst Stierschneider, 1150 Wien
Frierss Feines Haus, 9500 Villach
Käse
Alma Käslädele Hörbranz, 6912 Hörbranz
Käseland, 1060 Wien
Feinkost
Tre.Culinaria — Feinkost-Greißlerei Seefeld, 6100 Seefeld in Tirol
Delikatessen Jäger, 9020 Klagenfurt
Fisch
Fisch Peer, 6020 Innsbruck
Grüll Fischhandel, 5082 Grödig
Gemüse, Obst, Pilze & Kräuter
Staud’s Pavillon am Brunnenmarkt, 1160 Wien
Pilzzucht Thomas Pfister, 8243 Pinggau
Öl & Essig
Essigmanufaktur Oswald/Schaffer, 8191 Rossegg bei Koglhof
Ölmühle Pronnegg, 8453 St. Johann i. Saggautal
Bier, Wein & Spirituosen
Mohrenbräu Biererlebniswelt — s’Lädele, 6850 Dornbirn
Brennerei Guglhof, 5400 Hallein
Süßer Genuss
Groissböck — Café & Konditorei, 1100 Wien
Café Fingerlos, 5020 Salzburg
Nachhaltigkeit
Bio-Imkerei Konlechner, 2860 Kirchschlag i.d. Buckligen Welt
Dietrich — Vorarlberger Kostbarkeiten, 6923 Lauterach
Die Sonderkategorien
Start Up
Böhmerwald Fisch, 4161 Ulrichsberg
Nachhaltigkeit
Zotter Schokolade, 8333 Riegersburg
Familienbetrieb
Ölmühle Fandler, 8225 Pöllau
Traditionsbetrieb
Meinl am Graben, 1010 Wien
Schwechater Zwicklbock „Selection“ 2025 – Bieranstich mit Bierpapst Conrad Seidl
Im Rahmen der Genuss-Guide-Präsentation nahm Bierpapst Conrad Seidl gemeinsam mit Schwechater Braumeister Andreas Urban den diesjährigen Schwechater Bockbier-Anstich vor.
