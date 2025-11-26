Reisetrends 2026: Bewegende Erlebnisse statt 0-8-15-Reisen

Graz (OTS) -

Reisen im Jahr 2026 bedeutet, die Welt mit offenen Augen, achtsam und authentisch zu entdecken. Umfragen zeigen: Viele Menschen planen ihren Urlaub heute bewusster. Gefragt sind Sinn, kultureller Austausch, aktive Entschleunigung und Erlebnisse, die nachhaltig berühren. Weltweitwandern, der Spezialist für nachhaltig konzipierte Wander-Erlebnisreisen, gibt passende Tipps zu den Reisetrends 2026:



Trend 1: Detour Destinations – Unbekanntes entdecken

Dieser Reisetrend steht für inspirierende Reiseziele abseits der bekannten Touristenpfade. „Wer Ursprünglichkeit, Weite und authentische Reiseerlebnisse sucht, wird von Kasachstan und Kirgistan begeistert sein”, weiß Christian Hlade, langjähriger Wander-Experte und Gründer von Weltweitwandern. Er empfiehlt die Weltweitwandern-Reise „Kasachstan & Kirgistan”, die zu den „singenden Dünen” im Altyn-Emel-Nationalpark, durch den spektakulären Charyn Canyon und zu den türkisblauen Kolsai-Seen führt.



Trend 2: Once-in-a-Lifetime-Reisen

Einmal im Leben etwas ganz Besonderes erleben – genau darum geht’s bei den „Once-in-a-Lifetime”-Reisezielen. Christian Hlade erinnert sich an seinen Once-in-a-Lifetime-Moment auf der Reise „Mount Fuji, Kyoto & japanische Alpen”: „Ich wollte unbedingt mehr über die faszinierende Kultur in Japan erfahren. Auf unserer Reise unternahmen wir wunderschöne Pilgerwanderungen, die blieben mir stark in Erinnerung! Besonders dankbar bin ich für die spannenden Geschichten unseres Local Guides – sie halfen mir, die Faszination dieses Landes noch tiefer zu verstehen.”

Trend 3: Off the Grid – Reisen abseits des Trubels

Immer mehr Menschen möchten dem digitalen Dauerstress entkommen und ganz bewusst abschalten. „Ob in Wäldern, beim Wandern in den Bergen oder am Meer: Wer das Handy beiseitelegt und sich auf echte Begegnungen und stille Momente einlässt, erlebt wohltuende mentale Entschleunigung”, so Christian Hlade. Sein Tipp: Die Wander-Erlebnisreise „Marokko – Sternschnuppen der Wüste“. Diese führt in abgelegene Regionen des Hohen Atlas und der Sahara. Hier, fernab vom digitalen Alltag, unter dem klaren Sternenhimmel der Wüste, findet man zu echter Ruhe.

Trend 4: Naturerlebnisreisen

Studien zeigen: Zeit im Grünen macht glücklich, reduziert Stress und sorgt für neue Energie. Kein Wunder also, dass die Sehnsucht nach echten Naturerlebnissen ungebrochen ist. Christian Hlade empfiehlt hier als Reiseziel die Blumeninsel Madeira im Atlantik. Die Insel begeistert mit spektakulären Küsten, dichten Lorbeerwäldern, ganzjährig mildem Klima und einer schier unglaublichen Pflanzenvielfalt. Die Wanderreise „Madeira à la Christa” führt dabei zu den schönsten Wanderwegen der Insel – entlang plätschernder Levadas, durch blühende Gärten und zu atemberaubenden Aussichtspunkten.