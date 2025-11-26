Wien Holding-Adventkalender: Ab 1. Dezember täglich tolle Preise gewinnen

Wien (OTS) -

Der Wien Holding-Adventkalender sorgt ab 1. Dezember wieder für 24 Tage Vorfreude auf Weihnachten! Auf Teilnehmer*innen warten abwechslungsreiche Preise aus dem Wien Holding-Konzern und darüber hinaus. Freuen kann man sich unter anderem auf Wiener Stadthallen- und Museumstickets, Jahreskarten, Gutscheine für Schifffahrten und mehr. Ab 1. Dezember unter http://www.wienholding.at/adventkalender mitmachen und die Chance auf tolle Gewinne nutzen!



Der Advent steht vor der Tür und der Countdown bis Weihnachten läuft. Damit die Vorweihnachtszeit auch in diesem Jahr zu etwas ganz Besonderem wird, sorgt der Wien Holding-Adventkalender für 24 Tage Weihnachtszauber. Von 1. bis 24. Dezember 2025 wird auf der Website täglich ein Türchen geöffnet.



Jedes Türchen eine Überraschung

Hinter jedem Türchen verbergen sich unter anderem tolle Preise aus der bunten Welt der Wien Holding und ihrer rund 75 Unternehmen. Tickets für Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle, Familienkarten für den Schlosspark Laxenburg, Gutscheine für die Therme Wien, Jahreskarten für das KunstHausWien oder das Jüdische Museum Wien, Tickets für den Twin City Liner oder für eine Schifffahrt mit der DDSG Blue Danube, Musicaltickets für Maria Theresia sowie Operntickets der Vereinigten Bühnen Wien und noch viel mehr!



Ab 1. Dezember täglich mitmachen unter http://www.wienholding.at/adventkalender lohnt sich!



Vorfreude schenken!

Auf der Suche nach Geschenkideen für Jung und Alt ohne stressiges Shopping in der Stadt? Die Gutscheine der Wien Holding-Unternehmen sind das perfekte Geschenk für besondere Anlässe und über einen längeren Zeitraum hinweg gültig. Mit einer Jahreskarte ist hingegen ein ganzes Jahr voller Kulturgenuss garantiert. Jetzt Vorfreude, Unterhaltung und Entspannung schenken mit den Wien Holding-Unternehmen! Infos zu Gutscheinen und Jahreskarten der Wien Holding-Unternehmen finden Interessierte hier: http://www.wienholding.at/gutscheine



