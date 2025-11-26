UNOS kritisieren Geschäftsführer-Bestellung ohne Ausschreibung in der Wirtschaftsagentur Wien

Wien (OTS) -

UNOS – Unternehmerisches Österreich zeigen sich irritiert über die Bestellung von Manfred Juraczka zum zweiten Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, die ohne Ausschreibung erfolgt ist.

Conrad Bauer, Landessprecher von UNOS in Wien und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien, kritisiert das Verfahren: „Ich distanziere mich klar von einer Bestellung, die ohne Ausschreibung vorgenommen wurde. Vor zwei Jahren wurde dieselbe Position offen ausgeschrieben. Warum das diesmal nicht der Fall ist, ist für mich nicht nachvollziehbar.“

UNOS betonen, in diesen Besetzungsprozess nicht eingebunden gewesen zu sein – und dies auch nicht zu wünschen. Gleichzeitig unterstreichen UNOS, dass Führungspositionen in öffentlichen und stadtnahen Institutionen nach modernen Standards besetzt werden sollten. Offene und transparente Ausschreibungen seien entscheidend, um Vertrauen zu schaffen und sicherzustellen, dass die bestmögliche Besetzung gefunden wird.

„Das sollte der Standard sein, gerade in einer zentralen Einrichtung wie der Wirtschaftsagentur Wien“, so Bauer. Aus Sicht von UNOS sorgt eine transparente Ausschreibung nicht nur für Nachvollziehbarkeit, sondern stärkt auch die Glaubwürdigkeit der Institution und das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer.

