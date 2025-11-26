Gurkerl launcht Weihnachtskampagne „Almost. Not This Time.“ – komplett inhouse und KI-gestützt produziert

Wien (OTS) -

Der Online-Supermarkt Gurkerl startet seine diesjährige Weihnachtskampagne, die erstmals vollständig inhouse und mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz umgesetzt wurde. Unter dem Motto „Almost. Not This Time.“ rückt die Kampagne den Kern der Weihnachtszeit in den Mittelpunkt: echte Momente, echte Ruhe, echtes Zusammensein. Gleichzeitig zeigt sie, wie moderne Technologien Kreativität und Kundenerlebnis sinnvoll bereichern können. Konzipiert und produziert wurde die Kampagne zentral von der Rohlik Gruppe, zu der Gurkerl gehört, und wird in allen fünf Märkten der Gruppe ausgespielt.

Komplett KI-generierte Kampagne, intern umgesetzt

„Almost. Not This Time.“ wurde von Art Managerin Veronika Vondrková bei der Rohlik Gruppe vollständig intern erstellt und vollständig mittels KI generiert. Herzstück der Kampagne ist ein Video, das mit sieben KI-Tools, über 1.500 Prompts und mehr als 3.000 generierten Assets produziert wurde – bei einem Gesamtaufwand von rund 80 Arbeitsstunden. Auch Musik, Voiceover und Schnitt wurden mithilfe von KI umgesetzt.

Veronika Vondrková, Art Managerin bei der Rohlik Gruppe, erklärt: „Unsere diesjährige Weihnachtskampagne zeigt, wie KI uns dabei unterstützt, schneller und effizienter zu arbeiten und gleichzeitig kreative Ideen voll auszuspielen. Zum Vergleich: Eine traditionelle Produktion dieser Größe hätte mehrere Monate gedauert, ein großes Team erfordert und mehrere hunderttausend Euro gekostet – diese Kampagne konnten wir hingegen mit KI und einer Person für rund 400 Euro realisieren. Grenzen auszutesten und Neues zu wagen, gehört zu unserer DNA – diese Kampagne ist ein kleines, weihnachtliches Beispiel dafür.“

Echtes Weihnachten, echte Momente

Im Zentrum der Kampagne steht die Geschichte einer Familie, die beinahe den Sinn von Weihnachten zwischen Stress und Vorbereitung verliert – bis Gurkerl dafür sorgt, dass sie das Fest gemeinsam genießen kann. Die Botschaft: Zeit miteinander ist das wertvollste Geschenk, und Weihnachten sollte bewusst gemeinsam erlebt werden, statt nur organisiert.

Um Familien dabei bestmöglich zu unterstützen, begleitet Gurkerl die festliche Zeit mit einem umfangreichen Weihnachtssortiment – von frischen, handwerklich hergestellten Backwaren und Premium-Fleisch über Fisch, internationale Delikatessen, Getränke, Süßigkeiten und Geschenke bis hin zu Haushaltsartikeln für das Weihnachtsessen und Adventskalender. Geliefert wird – wie gewohnt – ab drei Stunden nach der Bestellung direkt an die Haustür.

Pavel Vašek, Head of Brand & Campaigns bei der Rohlik Gruppe, ergänzt: „Mit dieser Kampagne möchten wir den Kern von Weihnachten in den Fokus rücken. Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit ist Zeit das wertvollste Gut. Wenn wir Familien mit unserem Service nur ein paar zusätzliche Stunden schenken können, in denen sie wirklich zusammen sind, haben wir unser Ziel erreicht.“