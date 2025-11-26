  • 26.11.2025, 09:40:33
dm Festessen 2025: Drei-Gänge-Menü für über 2.000 Menschen in Not

Österreichweite Sozialinitiative gemeinsam mit BIO AUSTRIA

dm drogerie markt und BIO AUSTRIA veranstalten Festessen für den guten Zweck. Im Bild: Harald Bauer (Vorsitzender der dm Geschäftsführung) und Barbara Riegler (Obfrau BIO AUSTRIA).
Salzburg/Wals (OTS) - 

Auch dieses Jahr wird wieder österreichweit in 39 sozialen Einrichtungen für über 2.000 hilfsbedürftige Menschen aufgekocht. Frische regionale Lebensmittel werden den Einrichtungen für das weihnachtliche Drei-Gänge-Bio-Menü von BIO AUSTRIA geliefert. Vom 1. bis zum 31. Dezember können dm Kundinnen und Kunden die „dm Festessen“ wieder mit einer Fünf-Euro-Spende unterstützen.

Die dm Festessen Initiative geht in die siebte Runde und schafft Möglichkeiten für mehr soziales Miteinander. BIO AUSTRIA beliefert wie gewohnt die Einrichtungen mit frischen Produkten von regionalen Bio-Bauern. Insgesamt wird heuer in über 39 Einrichtungen für über 2.000 hilfsbedürftige Menschen weihnachtlich aufgekocht. „Unsere dm Festessen Initiative ist mittlerweile über die Jahre in vielen Einrichtungen zu einem festen Bestandteil geworden – manche sprechen sogar vom Jahreshighlight“, freut sich Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung.

Österreichweite dm Festessen Initiative schafft soziales Miteinander

Das siebte Jahr in Folge und so viele teilnehmende Einrichtungen wie noch nie: 39 Einrichtungen aus allen Bundesländern kochen für mehr als 2.000 Menschen in Not. Von der Menü-Kreation über die Planung und Koordination frischer regionaler Lebensmittel und die Verteilung der Produkte aus dem dm Sortiment bis zum Kochen am Festessen-Tag und der Ausgabe der Speisen – dazu braucht es viele helfende Hände. „Der Wille für mehr soziales Miteinander bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist groß. Jedes Jahr beteiligen sich zahlreiche dm Mitarbeitende an der Initiative im Rahmen ihres ‚mehr vom leben tags‘, einem zusätzlichen freien Tag pro Jahr für soziales Engagement“, erzählt Harald Bauer. Die frischen Zutaten organisiert Kooperationspartner BIO AUSTRIA heuer zum siebten Mal mit Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern der Region. „Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder frisches Bio-Gemüse und hochwertiges Bio-Fleisch für das Festessen bereitstellen zu können“, sagt Barbara Riegler, Obfrau von BIO AUSTRIA. „Bio-Lebensmittel aus der Region, frisch und unverfälscht, sind nicht nur gut für unser Wohlbefinden, sie stehen auch für Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber unserer Umwelt. BIO AUSTRIA ist es ein besonderes Anliegen, mit diesem Beitrag ein Zeichen für bewusste Ernährung und eine lebenswerte Zukunft zu setzen.“

Spenden für einen guten Zweck

Vom 1. bis 31. Dezember können dm Kundinnen und Kunden mit einer Fünf-Euro-Spende die Aktion unterstützen. Die Spendensumme wird für den Ankauf der Frische-Produkte verwendet, während dm Produkte aus dem eigenen Sortiment spendet. Mit den übrigen Spendengeldern werden soziale Projekte der Einrichtungen finanziert und erhalten. Als Dankeschön für jede fünf-Euro-Spende gibt es in diesem Jahr ein Origamiset Schneeflocke (solange der Vorrat reicht).

