Jetzt mitmachen: Familienland*Stars 2026 aus Niederösterreich gesucht

St. Pölten (OTS) -

Mit dem Familienland-Preis „Familienfreundliche Unternehmen 2026“ rücken niederösterreichische Unternehmen und Institutionen ins Rampenlicht, die sich durch eine besonders familienfreundliche Unternehmenskultur hervortun. Auf Einladung von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker rufen die Familienland Niederösterreich GmbH und die Wirtschaftskammer Niederösterreich bis 14. Dezember zur Teilnahme auf.

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft uns alle – für die beste Zukunft unserer Kinder und unseres Bundeslandes. Der Familienland-Preis setzt ein starkes Zeichen für gelebte Familienfreundlichkeit in Unternehmen. Gesucht werden praxisnahe, kreative und nachhaltige Lösungen, die den Alltag von Familien spürbar erleichtern“, betont Landesrätin Teschl-Hofmeister. Auch Präsident Ecker hebt die Bedeutung der Auszeichnung hervor: „Maßnahmen, die Familien unterstützen, sind für viele Unternehmen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie helfen nicht nur dabei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, sondern stärken auch die Bindung zum Unternehmen. Mit dieser Auszeichnung wollen wir Engagement sichtbar machen und weitere Betriebe zur Nachahmung inspirieren.“

Zur Teilnahme qualifiziert sind Unternehmen jeder Größe – vom Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen – ebenso wie Non-Profit-Organisationen und öffentlich-rechtliche Institutionen. Die Anmeldung ist noch bis 14. Dezember unter www.familienland.at/stars möglich. Bewertet werden unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle, Beschäftigungsformen und Karenzregelungen, Wiedereinstiegsmöglichkeiten, Angebote zur Betreuung und Pflege von Angehörigen, Weiterbildungsangebote sowie interne Kommunikation und Unternehmenskultur.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Familienland-Preises werden im Frühjahr 2026 feierlich ausgezeichnet. Neben der offiziellen Ehrung erhalten sie Unterstützung bei der Umsetzung weiterer familienfreundlicher Maßnahmen. Zusätzlich qualifizieren sich die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten für den Staatspreis „Familie & Beruf“ 2026.

Detaillierte Informationen zur Ausschreibung sowie zu den Teilnahmekriterien finden Sie auf www.familienland.at/stars.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at oder

Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser@noel.gv.at