RAF Camora spricht im Ö3-Pop-Magazin erstmals über seine Verlobung: „Nadine war auf jeden Fall überrascht“

Wien (OTS) -

Das Ö3-Pop-Magazin präsentiert immer am Mittwochabend ab 22.00 Uhr im Hitradio Ö3 das Beste aus der Welt des Pops. Diese Woche ist RAF Camora zu Gast und spricht über seinen neuen Song. „Ohne Dich“ ist, wie er selbst sagt, ein „Liebeslied“ und handelt von Nadine, seiner Verlobten: „Das ist zu 100 Prozent über sie.“ Im Interview mit Ö3-Moderatorin Tina Ritschl zeigt sich der Rap-Superstar ungewohnt privat und gibt seltene und emotionale Einblicke in sein Beziehungsglück.

Rund 620.000 Likes auf ein Posting hat er bislang noch nie bekommen. Mit dem Insta-Post über seine Verlobung hat RAF Camora aber seine bisherigen Rekorde gesprengt. Seine Fans freuen sich mit ihm darüber, dass er seine große Liebe gefunden hat. „Die vielen Glückwünsche zeigen mir, dass sich meine Fanbase das für mich gewünscht hat“, sagt RAF Camora im Ö3-Pop-Magazin. „Ich war sehr lange der ewige Single und ich dachte auch, vielleicht ende ich als ewiger Single. Wär aber auch kein Problem gewesen, ich war ja auch glücklich als Single.“

Jetzt ist er also verlobt. Und wird heiraten. Und plant Kinder mit Nadine. Aber alles der Reihe nach. Momentan ist RAF Camora vor allem entspannt und happy darüber, dass der Stress, den die heimliche Vorbereitung der Verlobung mit sich gebracht hat, vorbei ist: „Ich musste ja auch sehr viel lügen. Und das Lügen ist nicht so mein Ding.“ Lügen mit gutem Hintergedanken: „Nadine war auf jeden Fall überrascht.“

Im Ö3-Pop-Magazin erzählt er auch vom Besuch bei Nadines Eltern, um – ganz gentlemanlike – bei ihnen um die Hand ihrer Tochter anzuhalten. „Das gehört sich ja, oder? In meiner Welt dachte ich mir, das muss unbedingt stattfinden. Ansonsten wäre es fast respektlos den Eltern gegenüber“, so RAF Camora auf Ö3.

Hochzeitstermin gibt es noch keinen, vorher möchten die Verlobten ein anderes großes Thema klären: „Aktuell wohne ich fast überall. Ich habe eine Wohnung in Wien, eine in Deutschland, eine in Dubai, eine in Ibiza. Ich bin überall und würde mir gerne ein Main-Ding, einfach ein ‚Nest‘ bauen, wo man dann wohnt. Sobald das da ist, geht’s los.“ Auch RAF Camora als künftiger Familienvater ist Thema im Ö3-Interview: „Ich sage auch in einem Song: ‚Irgendwann kommt ein Kind, das wird geboren in Wien.‘ Es ist auf jeden Fall so, dass ich Wien nicht ausschließe.“ Und: „Es ist eine sehr schöne Sache, Familie zu haben.“

Zu hören ist das Ö3-Interview mit RAF Camora am heute (Mittwoch, den 26. November) ab 22.00 Uhr bei Tina Ritschl im Ö3-Pop-Magazin.

Das ganze Gespräch gibt es auch ab sofort im Ö3-Pop-Podcast: https://sound.orf.at/podcast/oe3/oe3-pop-podcast