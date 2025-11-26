Austro Control Recruiting-Day am 29. November: Fluglotsinnen und Fluglotsen gesucht!

Wien (OTS) -

Welche Aufgaben haben Fluglotsinnen und Fluglotsen, wie laufen Auswahlverfahren und Ausbildung ab, wie groß müssen die Sicherheitsabstände zwischen Flugzeugen sein, wie funktioniert ein Radar, wer gibt Start- oder Landefreigaben und wieviel verdient man? All diese Fragen und viele mehr beantworten Fluglotsinnen und Fluglotsen persönlich, live und vor Ort diesen Samstag im Austro Control-Besucherzentrum. Führungen in den 360° Tower-Simulator von Austro Control ermöglichen dazu einen faszinierenden Einblick in die praxisnahe Ausbildung.

Wer sich für diesen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Job mit bezahlter Ausbildung und einem Top-Gehalt interessiert, kann sich wieder direkt bei Austro Control in Wien informieren.

Wann: Samstag, 29. November, 2025, 10:00 - 16:30

Wo: Austro Control, Schnirchgasse 17, 1030 Wien

(U3 Station Erdberg, Ausgang Thomas-Klestil-Platz/Schnirchgasse)



Anmeldung zu Tower-Simulatorführungen auf www.startfrei.at



Highlights beim Austro Control Recruiting-Day

Blick auf einen Radar-Arbeitsplatz der Fluglotsinnen und Fluglotsen Virtueller Rundgang durch die drei Bereiche der Flugsicherung - Tower, Approach, Area Control Center Detaillierte Informationen über das Auswahlverfahren und den Job Überblick zur rund dreijährigen Ausbildung Viel Zeit für Fragen & Antworten



Bewerbungen jederzeit möglich!

Gesucht werden junge Menschen mit Matura, die gerne im Team arbeiten, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben und stressresistent sind. Voraussetzung für die Aufnahme ist das Bestehen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens mit abschließendem Assessment-Center und ein positiver fliegerärztlicher Medical-Check.

Die Ausbildung dauert rund drei Jahre und findet im Austro Control-Ausbildungszentrum in Wien statt. Austro Control nimmt bis zu 40 Trainees pro Jahr auf. Bewerbungen sind jederzeit möglich: www.startfrei.at