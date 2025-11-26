Wiener Börse AG verlängert CEO-Vertrag mit Christoph Boschan

Wien (OTS) -

Der Aufsichtsrat der Wiener Börse AG hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Christoph Boschan um weitere fünf Jahre verlängert. Damit tritt Boschan seine dritte Vorstandsperiode an der Spitze der Börsengruppe an, zu der neben der österreichischen Nationalbörse auch die Börse Prag und Beteiligungen an Energiebörsen zählen. Der gebürtige Deutsche sitzt dem Vorstand der Wiener Börse seit 2017 vor. Das Top-Management der Börse setzt sich in den kommenden Jahren weiterhin aus Christoph Boschan, Chief Executive Officer, Andrea Herrmann, Chief Financial Officer und Petr Koblic, Vorstand Beteiligungen, zusammen.

„Der Aufsichtsrat setzt mit der Vertragsverlängerung auf ein bewährtes Management-Team, das sowohl die Märkte versteht als auch Zukunft gestaltet. Unter dem Vorsitz von Christoph Boschan hat die Wiener Börse in den vergangenen Jahren nicht nur operative Exzellenz bewiesen, sondern den Kurs der Börsengruppe strategisch klug und mit großem wirtschaftlichem Erfolg weiterentwickelt. Zugleich leistet sie einen entscheidenden Beitrag für einen leistungsfähigen und international wettbewerbsfähigen Finanzmarkt – eine zentrale Voraussetzung für Wachstum, Innovation und die langfristige Finanzierung der österreichischen Wirtschaft. Wir danken Christoph Boschan, dass er dem Unternehmen seine internationale Expertise weiterhin zur Verfügung stellt", so Aufsichtsratsvorsitzender Heimo Scheuch.