René Benko: Anzüge und Humidore werden versteigert

Im Insolvenzverfahren rund um René Benko lässt der Insolvenzverwalter nun auch Anzüge, Mäntel, Humidore und eine Patronentasche des Unternehmers versteigern.

Niklasdorf (OTS) - 

Anzüge von Gucci und Tom Ford, Mäntel von Hugo Boss und Hermés sowie eine Leder-Patronentasche der britischen Marke Purdey, zum sicheren Transport von Patronen während der Jagd: Diese Bekleidungsstücke und Accessoires aus dem Insolvenzverfahren des Unternehmers René Benko werden derzeit im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigert. Ebenfalls Teil der Auktion sind vier Humidore zur Aufbewahrung von Zigarren, einer davon in Mahagoni-Ausführung der Marke Louis Vuitton, inklusive Befeuchtungssystem und Hygrometer.

Durchgeführt wird die Versteigerung vom Auktionshaus AURENA. Gebote sind bereits möglich, die Zuschläge erfolgen am 13. Dezember 2025 ab 10:00 Uhr.

Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten. Alle Exponate und Detailinfos zur Auktion finden Sie unter: https://www.aurena.at/auktion/16288/Benko

Rückfragen & Kontakt

Aurena GmbH
DI Jürgen Blematl
Telefon: +43 676 757 8070
E-Mail: j.blematl@aurena.group

