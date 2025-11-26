RTLZWEI: Erneut guter Dienstag mit Sozialreportagen

München (OTS) -

Primetime: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 6,8 % MA (14-49)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,1 % (14-49)

RTLZWEI kann erneut einen guten Dienstag verzeichnen, der besonders durch die gezeigten Sozialreportagen überzeugte. Der Grünwalder Sender erzielte einen Tagesmarktanteil von 5,1 % in der werberelevanten Zielgruppe.

In einer neuen Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" trafen in der gestrigen Primetime die bekannten Gesichter Carola und Chris aufeinander. Dieses Treffen der "Legenden" konnte 6,8 % des Publikums (14-49) für sich gewinnen, in der jüngeren Zielgruppe machte die Folge stolze 15,2 % MA.

Ein solider Vorabend mit 5,1 % MA für "Hartz Rot Gold" um 17 Uhr und 5,5 % MA bei den 14- bis 49-jährigen für "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" um 18 Uhr trug ebenfalls zum erfolgreichen Dienstag bei RTLZWEI bei.

