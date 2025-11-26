Lehrling ausgenutzt und nicht bezahlt: AK Young erkämpft rund 8.100 Euro für junge Arbeitnehmerin

Kärnten (OTS) -

Statt eine qualifizierte Büroausbildung zu erhalten, musste die junge Frau berufsfremde Tätigkeiten wie Materialverpackung, Rasenmähen und weitere Hilfsarbeiten erledigen, die nicht Teil dieses Berufsbildes sind. Zudem wurde der Jugendlichen über Monate hinweg das Lehrlingseinkommen vorenthalten. „Im weiteren Verlauf haben wir festgestellt, dass innerhalb des Betriebs keine Person die Qualifikation oder Befugnis besaß, um Lehrlinge auszubilden“, erklärt AK-Young-Experte Erich Malle. Der Jugendreferent konnte für die Auszubildende sowohl Schadenersatz als auch die Auszahlung der offenen Lehrlingsentschädigungen in der Höhe von insgesamt rund 8.100 Euro erwirken.



„Wir werden weiterhin konsequent eingreifen, wo Lehrlinge ausgebeutet statt ausgebildet werden“, betont Goach und rät: „Wer sich nicht sicher ist, ob am Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz alles mit rechten Dingen zugeht, kann auf die kostenlose Beratung und juristische Unterstützung durch unsere Expertinnen und Experten der AK Young vertrauen.“

Wichtige Tipps für Lehrlinge