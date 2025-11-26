café+co erweitert Marktpräsenz in Tschechien

Wien (OTS) -

café+co International beteiligt sich über ihre Tochter Delikomat Tschechien mit 75 Prozent am tschechischen Kaffeespezialisten Mia Coffee s.r.o. Das Unternehmen beliefert mehr als 300 Kundinnen und Kunden in Gastronomie und Hotellerie mit hochwertigen Kaffeesystemlösungen und erzielt derzeit einen Jahresumsatz von rund 2,5 Mio. Euro. Mit der Beteiligung baut café+co ihre Marktpräsenz in Tschechien gezielt aus und setzt ihre erfolgreiche Erweiterungsstrategie in Zentral- und Osteuropa konsequent fort. Nach den jüngsten Wachstumsschritten in Deutschland und Slowenien wird nun auch im Premiumsegment des tschechischen Marktes investiert.

Strategische Erweiterung im Premium-Segment

Mit der Akquisition erweitert café+co International in Tschechien ihre Aktivitäten im Bereich der professionellen Kaffeeversorgung und stärkt ihre Position am Premium-Gastronomie- und Hotelleriemarkt. „Mit Mia Coffee gewinnen wir ein Unternehmen, das in der tschechischen Gastronomie und Hotellerie hervorragend etabliert ist und höchste Qualität mit technischem Know-how verbindet. Diese Akquisition stärkt unsere Position in einem wachsenden Marktsegment und eröffnet uns neue Entwicklungsmöglichkeiten“, erklärt Fritz Kaltenegger, Geschäftsführer von café+co International. Neben dem Vertrieb bietet Mia Coffee ihren Kundinnen und Kunden umfassende Kaffeesystemlösungen von der Bereitstellung der Maschinen über Kaffee, Tee und Zubehör bis hin zu Reinigungs- und Serviceleistungen.

Mia Coffee wird künftig eng mit der Gastro-Sparte der Delikomat Tschechien zusammenarbeiten, um das Angebot an Kaffeesystemlösungen weiter zu verfeinern. Gemeinsam entsteht damit ein flächendeckendes Servicenetzwerk für Gastronomie und Hotellerie in Tschechien.

Tschechien für café+co interessanter Markt

Tschechien zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Märkten von café+co in Zentral- und Osteuropa. Die Tochtergesellschaft Delikomat Tschechien ist eines der erfolgreichsten Vendingunternehmen im Konzern und in Europa. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 120 Millionen Euro, über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und jährlich rund 150 Millionen konsumierten Portionen ist Delikomat Tschechien ein zentraler Wachstumstreiber innerhalb der café+co Gruppe. Das Unternehmen konnte auch in den vergangenen Jahren trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ein stabiles Wachstum verzeichnen und seine Profitabilität halten. Die Beteiligung an Mia Coffee stärkt die Position von Delikomat in Tschechien weiter und eröffnet zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten im Premiumsegment.

Über café+co International

café+co ist als Qualitäts- und Serviceleader im Bereich Automaten-Catering und Kaffeeversorgung in Zentral- und Osteuropa mit derzeit 10 operativen Tochtergesellschaften in Österreich und in sieben weiteren Ländern tätig. Die Unternehmensgruppe beschäftigt sich vor allem mit dem Betrieb und Service von Automaten für Heiß- und Kaltgetränke bzw. Snacks sowie Espressomaschinen. Im Jahr 2024 wurde rd. 444 Millionen Portionen an den über 56.000 café+co Standorten konsumiert. Neben den vollautomatischen café+co Shops in Privatunternehmen und öffentlichen Einrichtungen betreibt café+co zudem elf Selbstbedienungscafés. In der Unternehmensgruppe sind über 2.200 Mitarbeiter beschäftigt. Mehr Infos unter www.cafeplusco.com.