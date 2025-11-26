IFA platziert rund 11 Millionen Euro mit Unternehmensanleihe „IFA AG | 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029“

Wien (OTS) -

Mit einem platzierten Volumen von rund 11 Millionen Euro wurde die „IFA AG | 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029“ sehr erfolgreich geschlossen

Gute Platzierung beweist hohe Nachfrage nach UZ-49 zertifizierter und §10 EStG berechtigter Anleihe mit Fixzins

Folgeanleihe ist für das erste Quartal 2026 geplant

Weiterer Erfolg für die IFA AG: Mit einem Platzierungsvolumen von rund 11 Mio. Euro wurde die „IFA AG | 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029“ mit Ende Oktober termingerecht und sehr erfolgreich geschlossen. Die Anleihe ist mit dem österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte UZ49 zertifiziert, Anleger:innen tragen mit ihrem Investment zur Schaffung von umweltfreundlichen Immobilien sowie gefördertem und leistbarem Wohnraum in Österreich bei. Investor:innen konnten die Anleihe bereits ab 10.000 Euro zeichnen, es fiel kein Agio an. Sie profitieren von einer attraktiven Fixverzinsung von 6,5% p.a. über eine Laufzeit bis 28.02.2029. Die „IFA AG | 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029“ berechtigte bei termingerechter Zeichnung zur Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags §10 EStG, darüber hinaus konnte die Anleihe zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EstG herangezogen werden.

„Die erneut gute Platzierung der Anleihe unterstreicht das Vertrauen der Investor:innen in das Unternehmen IFA“, so Gunther Hingsammer, IFA AG. „Wir bedanken uns bei unseren Anleger:innen, die mit ihrem Investment zur Schaffung von gefördertem und leistbarem Wohnraum in Österreich beitragen.“

Bereits für das erste Quartal 2026 ist der Start der IFA Unternehmensanleihe 2026-2031 geplant, erneut Gewinnfreibetrags-berechtigt und als nachhaltiges Finanzprodukt zertifiziert.

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. www.ifa.at

Wichtige Hinweise

*Für weitere Informationen zu Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht, kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung. Für die Geltendmachung von Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sind Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 25.10.2024 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und unter https://www.ifainvest.at/upload/images/projekte/53/Anleiheprospekt.pdf veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Trotz Zertifizierung (UZ 49) gibt die Emittentin keine Zusicherung dafür ab, dass die Verwendung oder Zuteilung der Erlöse aus der Anleihe für nachhaltige Zwecke ganz oder teilweise die Erwartungen oder Anforderungen gegenwärtiger oder zukünftiger Anleihegläubiger:innen hinsichtlich (zukünftiger) Anlagekriterien oder -richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen erfüllt. Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und den Risiken im Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte Verwendung der Erlöse vorgesehen ist (z.B. „grüne“ oder „nachhaltige“ Anleihen), finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. Es wird empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten. Die persönlichen Merkmale der Investor:in (wie Erfahrung und Kenntnisse, Anlageziel, finanzielle Verhältnisse, Verlusttragfähigkeit, Risikotoleranz) sind bei der Auswahl der Anlagestrategie bzw. des Finanzinstruments stets zu berücksichtigen. Soweit die IFA Invest GmbH Anträge in Bezug auf Finanzinstrumente annimmt und übermittelt, wird sie als vertraglich gebundener Vermittler und somit als Erfüllungsgehilfe auf Rechnung und unter Haftung der Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1/E520, 1010 Wien tätig. Vertragspartner des Kunden bezüglich der Wertpapierdienstleistung wird in diesem Fall ausschließlich die Omicron Investment Management GmbH. Stand Oktober 2024