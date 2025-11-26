- 26.11.2025, 08:55:02
AVISO: Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Pendler:innenanalyse 2025
Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine detaillierte Analyse der Pendler:innenzahlen nach und aus Wien, den Ein- und Auspendler:innen aller niederösterreichischen Bezirke sowie den Pendler:innenströmen aus den anderen Bundesländern erstellt. Weitere Themen sind die durchschnittliche Weglänge und -zeit sowie eine gerechtere Gestaltung des Pendlerpauschales.
Als GesprächspartnerInnen stehen Ihnen zur Verfügung:
Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender
Dipl.-Ing. Hannah Berger, AK-Verkehrsexpertin
Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Pendler:innenanalyse 2025
Datum: 02.12.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich
