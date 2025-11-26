AVISO: Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Pendler:innenanalyse 2025

St. Pölten (OTS) -

Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine detaillierte Analyse der Pendler:innenzahlen nach und aus Wien, den Ein- und Auspendler:innen aller niederösterreichischen Bezirke sowie den Pendler:innenströmen aus den anderen Bundesländern erstellt. Weitere Themen sind die durchschnittliche Weglänge und -zeit sowie eine gerechtere Gestaltung des Pendlerpauschales.

Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender

Dipl.-Ing. Hannah Berger, AK-Verkehrsexpertin

Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Pendler:innenanalyse 2025

Datum: 02.12.2025, 10:00 Uhr

Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum

AK-Platz 1

3100 St. Pölten

Österreich