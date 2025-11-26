  • 26.11.2025, 08:55:02
AVISO: Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Pendler:innenanalyse 2025

St. Pölten (OTS) - 

Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine detaillierte Analyse der Pendler:innenzahlen nach und aus Wien, den Ein- und Auspendler:innen aller niederösterreichischen Bezirke sowie den Pendler:innenströmen aus den anderen Bundesländern erstellt. Weitere Themen sind die durchschnittliche Weglänge und -zeit sowie eine gerechtere Gestaltung des Pendlerpauschales.

Als GesprächspartnerInnen stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender

  • Dipl.-Ing. Hannah Berger, AK-Verkehrsexpertin

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihres Mediums begrüßen zu dürfen.

Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Pendler:innenanalyse 2025

Datum: 02.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich

Rückfragen & Kontakt

AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Matthias Appinger
Telefon: 05-7171-21929
E-Mail: matthias.appinger@aknoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

