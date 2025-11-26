  • 26.11.2025, 08:49:02
Grüne Wien/Sequenz, Stark: Absage der 3. Piste am Flughafen Wien richtiger Schritt

Die Grünen Wien begrüßen die gestern vom Flughafen Wien AG verkündete Entscheidung, das Projekt „Dritte Piste” endgültig nicht weiterzuführen. Die Absage beendet eine jahrzehntelange Auseinandersetzung und bringt Klarheit für Region, Planung und Umweltpolitik.

„Das ist eine gute Entscheidung im Sinne von Umwelt und Klima – und auch ökonomisch klug”, betonen Kilian Stark und Heidi Sequenz, Mobilitätssprecher:innen der Grünen Wien. Der Flughafen reagiert damit auf veränderte Rahmenbedingungen: moderatere Verkehrsentwicklungen, notwendige Klimaschutzmaßnahmen und die wirtschaftliche Vernunft, bestehende Infrastruktur effizient zu nutzen.

Mit der Entscheidung bleiben 660 Hektar landwirtschaftliche Flächen, die für die dritte Piste geopfert worden wären, unverbaut. „In Zeiten der Klimakrise ist dies ein entscheidender Beitrag zur Bewahrung wertvoller Böden und Landschaftsräume. Die dritte Piste stand seit Jahren für ein veraltetes Verständnis von Verkehrspolitik”, so Sequenz und Stark.

Die Grünen Wien sehen in der Absage ein wichtiges Signal: weg von rückwärtsgewandten Wachstumsprojekten, hin zu einer modernen Flughafenstrategie, die sich an realistischen Entwicklungen orientiert und ökologische Verantwortung ernst nimmt. Im Zuge dieser Entscheidung fordern die Grünen Wien zudem, jetzt den jahrelang blockierten Lärmschutz für die Wiener Bevölkerung endlich voranzubringen. Die Diskussion darüber wurde lange mit Verweis auf die dritte Piste vertagt – diese Ausrede ist nun endgültig weg.

