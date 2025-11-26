  • 26.11.2025, 08:44:05
Scotch & Soda setzt Expansionskurs in Österreich rasant fort und eröffnet neuen Store in Linz

Scotch & Soda eröffnet seinen neuen Store in Linz. Nach Wien und Parndorf stärkt die Marke weiter ihre Präsenz und blickt ambitioniert in die Zukunft.

Michael Lameraner und Adi Weiss (Herausgeber STYLE UP YOUR LIFE!) und Silvia Schneider (Moderatorin) mit Christian Leitner (Franchise-Partner und Markenverantwortlicher Scotch & Soda)
Linz (OTS) - 

Scotch & Soda setzt seinen ambitionierten Wachstumskurs in Österreich fort und feierte nun die Eröffnung seines neuen Stores in Linz. Nach den erfolgreichen Launches im Auhof Center Wien und im Parndorf Fashion Outlet Anfang Oktober markiert der neue Standort in der Linzer Innenstadt einen zentralen Schritt im Ausbau der österreichischen Retail-Präsenz der niederländischen Lifestyle-Marke.

Der neue Store präsentiert sich – wie alle jüngsten Eröffnungen – im charakteristischen Vintage Design von Scotch & Soda, geprägt von warmen Farben, hochwertigen Materialien und einem offenen, einladenden Raumkonzept. Kundinnen und Kunden erwartet eine markentypische Kombination aus kreativer Ästhetik, haptischer Qualität und modernem Einkaufserlebnis.

„Mit der Eröffnung in Linz setzen wir ein weiteres starkes Zeichen für unsere langfristige Vision in Österreich“, erklärt Christian Leitner, Franchise-Partner und Markenverantwortlicher für den heimischen Markt. Der Aufschwung der Linzer Landstraße und die spannende Architektur des Objekts hätten den Ausschlag für die Entscheidung gegeben. „Dieser Standort unterstreicht somit aktiv unser Vertrauen in den Markt und bestätigt, wie positiv Scotch & Soda hier aufgenommen wird. Linz ist für uns ein wichtiger strategischer Baustein – und gleichzeitig ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt.“

Weitere Expansion fest eingeplant

Die neuen Standorte in Wien und Parndorf, die bereits Anfang Oktober eröffnet wurden, haben die Präsenz von Scotch & Soda am österreichischen Markt deutlich gestärkt. Mit Linz kommt nun ein weiterer Key-Location hinzu. Graz und Innsbruck sind bereits als nächste Expansionsziele fix eingeplant, wodurch die Marke ihren Footprint in Österreich konsequent weiter ausbauen wird. „In Graz sind wir gerade besonders aktiv auf der Suche nach einer spannenden Location“, so Leitner.

Neben dem Retailwachstum entwickelt sich auch das Agenturgeschäft sehr dynamisch. Die jüngste Orderrunde konnte erfolgreich abgeschlossen werden – mit zahlreichen Neukunden sowie der Reaktivierung langjähriger Partnerschaften. Diese positive Resonanz bestätigt den klaren Aufwärtstrend der Marke in Österreich.

Blick nach vorne: Die Zukunft von Scotch & Soda in Österreich

Mit dem neuen Store in Linz setzt Scotch & Soda ein kraftvolles Signal: Die Marke positioniert sich als langfristiger Player am österreichischen Markt und plant, ihre Präsenz in den kommenden Jahren deutlich zu erweitern. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden in allen großen Städten ein inspirierendes Markenerlebnis zu bieten und Scotch & Soda als festen Bestandteil der österreichischen Fashionlandschaft zu etablieren.

Rückfragen & Kontakt

UND Kommunikation
Johannes Stühlinger
Telefon: +436766103941
E-Mail: johannes@und-und-und.com

