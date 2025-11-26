In höheren Lagen abschnittsweise matschige Fahrbahnen bzw. Schneefahrbahnen

St. Pölten (OTS) -

Am heutigen Mittwoch muss im gesamten Landesgebiet überwiegend mit salznassen Fahrbahnen gerechnet werden. In höheren Lagen ab etwa 400 Metern überwiegen die matschigen Fahrbahnen bzw. Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange. Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und das Gscheid, der B 23 über den Lahnsattel sowie auf der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld. Auf der B 21 über das Gscheid und auf der B 23 über den Lahnsattel besteht außerdem ein Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge.

Im Raum Amstetten und Persenbeug kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 50 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf –2 Grad in Amstetten und +5 Grad in Gloggnitz. Die aktuellen Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel (Geras) auf bis zu sechs Zentimeter, im Weinviertel (Laa an der Thaya) auf bis zu fünf Zentimeter, im Mostviertel (Lilienfeld, Waidhofen an der Ybbs) auf bis zu zehn Zentimeter und im Industrieviertel (Gutenstein) auf bis zu einem Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an winterdienststelle@noel.gv.at