Steirische Schmankerl beim 81. Ball der Pharmazie

Wien/Graz (OTS) -

Die heimische Apothekerschaft sorgt mit dem 81. Ball der Pharmazie (www.ballderpharmazie.at) einmal mehr für ein echtes Highlight im Wiener Ball-Kalender. Denn unter der Schirmherrschaft der Apothekerkammer Steiermark verwandeln sich die historischen Räumlichkeiten der Wiener Hofburg am 17. Jänner 2026 in ein grün-weißes Spektakel – sowohl musikalisch als auch kulinarisch.

Feiern für den guten Zweck

Beim 81. Ball der Pharmazie stehen für die Besucherinnen und Besucher natürlich die Freude und der Spaß im Mittelpunkt. Gleichzeitig wird aber auch für den guten Zweck gefeiert: Mit der St. Anna Kinderkrebsforschung unterstützt die Apothekerkammer einen Charity-Partner, der sich ganz der Gesundheit der Jüngsten in unserer Gesellschaft verschrieben hat. Freiwillige Spenden und der Erlös von Tombola-Losen kommen der Einrichtung zugute.

Musikalische und kulinarische Highlights aus der Steiermark

Mit TV-Moderatorin Nina Kraft führt zwar eine gebürtige Oberösterreicherin durch die vergnüglichen Stunden, die steirische Handschrift in der Hofburg ist an diesem Abend aber unverkennbar. Die zahlreichen nationalen und internationalen Gäste aus Gesundheit, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur können sich nicht nur auf ein klassisches Eröffnungskomitee, sondern auch auf mitreißende Rhythmen der High Styria Big Band freuen. Für klassische, steirische Volksmusik sorgen die Musikkapelle St. Lorenzen und die Steirische Gaudi, die Volkstanzgruppe St. Martin im Sulmtal reist ebenfalls nach Wien an. In der Antenne-Steiermark-Disco schließlich wird bei Hits von damals und heute so richtig abgefeiert. Zu Mitternacht sollten Musik-Fans eine kurze Tanz-Pause einlegen, denn mit AUT of ORDA von und mit Paul Pizzera sorgt einer der beliebtesten Künstler Österreichs – natürlich auch aus der Steiermark – für ein weiters fulminantes Ball-Highlight. Mit den Jazzophonikern, der Latin Lounge, der Klangvereinigung Wien, den Slörfcats und weiteren Acts wird das musikalische Feuerwerk abgerundet.

Wo gefeiert wird, darf die Kulinarik natürlich nicht fehlen. In einer steirischen Buschenschank mit klassischen Köstlichkeiten auf der Speise- und Getränkekarte fühlt es sich mitten in der Wiener Innenstadt wie ein Kurzurlaub im Süden Österreichs an – stilecht begleitet von der Schülcherleitn Musi.

Ballkarten gewinnen oder online kaufen

Jung und Junggebliebene, die eine Ballnacht ohne Neben- oder Wechselwirkungen erleben möchten, sollten für sich und die Liebsten rasch Karten sichern. Damit diese zeitgerecht unter dem Christbaum landen – Studierende profitieren natürlich von einem besonders günstigen Angebot – Karten einfach auf www.ballderpharmazie.at online bestellen und zuhause ausdrucken. Oder Karten einfach gewinnen! Am vierten Adventsonntag (21. Dezember 2025) verlost die Österreichische Apothekerkammer auf ihrem Instagram-Account (@apokammer) insgesamt drei mal zwei Eintrittskarten. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich informiert.