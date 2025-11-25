  • 25.11.2025, 19:26:32
Novak zu 3. Piste: Entscheidung ökonomisch und ökologisch sinnvoll

Wien (OTS) - 

„Der Flughafen Wien hat eine verantwortungsvolle und vorausschauende Entscheidung getroffen, die sowohl wirtschaftliche Realitäten als auch ökologische Verantwortung berücksichtigt“, so Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak zur Ankündigung des Flughafens Wien, den Bau einer dritten Piste nicht weiterzuverfolgen.

Die Entscheidung sei ein klares Signal in Richtung ökonomischer wie ökologischer Nachhaltigkeit: „Die gestiegenen Baukosten, die veränderten Rahmenbedingungen der Luftfahrt und die eindeutige Position der wichtigsten Airline-Partner sprechen für sich.“ Dass der Flughafen auch ohne dritte Piste Wachstum und Kapazitätssicherheit gewährleisten könne, sei insgesamt ein starkes Zeichen für den Standort.

Novak betonte, dass die Entscheidung Planungssicherheit schafft: „Was zählt, ist vorausschauendes Handeln. Der Flughafen ist ein zentraler Motor für Wirtschaft, Beschäftigung und Innovation. Die geplanten Erweiterungen im Terminalbereich und die weiteren Modernisierungsschritte sind wichtige Investitionen in die Zukunft.“

Die Stadt Wien werde weiterhin eng mit dem Flughafen zusammenarbeiten, „um gemeinsam eine leistungsfähige, moderne und international wettbewerbsfähige Infrastruktur sicherzustellen. Das stärkt das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Wien und die gesamte Region“, so Novak abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Žarko Janković
Mediensprecher Stadträtin Barbara Novak
Telefon: +43 676 8118 81203
E-Mail: zarko.jankovic@wien.gv.at

