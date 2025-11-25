FPÖ-Handler: Nächster ÖVP-Mann in Neunkirchen wirft das Handtuch

Neunkirchen (OTS) -

„Jetzt wirft der nächste ÖVP-Mann hin und das Chaos auf dem Rücken der Bevölkerung geht weiter. Wie lange will die ÖVP das Postenkarussell noch durchlaufen lassen? Folgt morgen schon wieder der nächste Rücktritt und dann der nächste? Das ist nur mehr absurd“, kommentiert FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Jürgen Handler den heute bekannt gewordenen Rückzug des ÖVP-Stadtrates in Neunkirchen. Damit legt der insgesamte Fünfte ÖVPler in Neunkirchen sein Amt zurück, nachdem bis September drei ÖVP-Gemeinderäte ihre Mandate zurückgelegt haben, dann die Bürgermeisterin und jetzt auch noch der amtierende Stadtrat.

„Niemand in der Bevölkerung hat mehr Verständnis für dieses Chaos, bei dem sich alles nur um Posten dreht, während der Scherbenhaufen größer und größer wird. Es ist jetzt endlich Zeit, den Weg freizumachen für Neuwahlen, damit die Bevölkerung am Wort ist. Wie viele Rücktritte und eigene Leute, die sich von dem Kurs abwenden, braucht es noch, damit die handelnden Akteure verstehen, dass die Koalition gescheitert ist“, so Handler.