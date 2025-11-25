  • 25.11.2025, 17:28:02
  • /
  • OTS0174

FPÖ-Handler: Nächster ÖVP-Mann in Neunkirchen wirft das Handtuch

Chaos auf dem Rücken der Bevölkerung nimmt kein Ende

Neunkirchen (OTS) - 

„Jetzt wirft der nächste ÖVP-Mann hin und das Chaos auf dem Rücken der Bevölkerung geht weiter. Wie lange will die ÖVP das Postenkarussell noch durchlaufen lassen? Folgt morgen schon wieder der nächste Rücktritt und dann der nächste? Das ist nur mehr absurd“, kommentiert FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Jürgen Handler den heute bekannt gewordenen Rückzug des ÖVP-Stadtrates in Neunkirchen. Damit legt der insgesamte Fünfte ÖVPler in Neunkirchen sein Amt zurück, nachdem bis September drei ÖVP-Gemeinderäte ihre Mandate zurückgelegt haben, dann die Bürgermeisterin und jetzt auch noch der amtierende Stadtrat.

„Niemand in der Bevölkerung hat mehr Verständnis für dieses Chaos, bei dem sich alles nur um Posten dreht, während der Scherbenhaufen größer und größer wird. Es ist jetzt endlich Zeit, den Weg freizumachen für Neuwahlen, damit die Bevölkerung am Wort ist. Wie viele Rücktritte und eigene Leute, die sich von dem Kurs abwenden, braucht es noch, damit die handelnden Akteure verstehen, dass die Koalition gescheitert ist“, so Handler.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich
Alexander Murlasits
Telefon: +43 699 150 55 283
E-Mail: alexander.murlasits@fpoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright