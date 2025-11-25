AC Nautik® stärkt Sicherheit auf See: Neue Termine 2026 und integrierte Ausbildungsstrukturen in Österreich und Kroatien

Graz (OTS) -

Mit den neuen Kursterminen für 2026 präsentiert sich AC Nautik® weiterhin als zentraler Anbieter und Ansprechpartner für die gesamte Ausbildungslinie zum kroatischen Küstenpatent. Die Vorbereitung in Österreich sowie die vollständige organisatorische Begleitung werden durch AC Nautik® betreut.

AC Nautik® und die staatlich anerkannte Schifffahrtschule AC Nautica Academy d.o.o. in Rijeka arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen – ab 2026 noch enger als bisher. Die operative Durchführung der nautischen Kurse, der praktischen Ausbildung und der Prüfungsabläufe in Kroatien erfolgt durch die AC Nautica Academy d.o.o., eine private Schifffahrtschule mit offizieller Berechtigung des kroatischen Ministeriums. Beide Unternehmen bilden gemeinsam ein nahtloses, klar strukturiertes und für Teilnehmer vollständig betreutes Ausbildungssystem. Diese Rollenverteilung sorgt für Transparenz, Rechtssicherheit und hohe Qualität.

Kroatien gilt als europäisches Vorbild in maritimer Sicherheit: Die dortige Führerscheinpflicht ab dem ersten PS erhöht die Standards deutlich. Über die Zusammenarbeit mit der AC Nautica Academy d.o.o. profitieren Teilnehmer nicht nur vom beliebten Küstenpatent B, sondern auch von erweiterten Möglichkeiten wie den gewerblichen Befähigungen der Kategorie C.

„Unser Anspruch ist maximale Sicherheit und professionelle Betreuung – von der Anmeldung bis zur Prüfung“, sagt Geschäftsinhaber Martin Fuchshofer. „Die enge Verbindung zwischen AC Nautik® und der staatlich anerkannten Academy ist der Schlüssel dazu.“