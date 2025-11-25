  • 25.11.2025, 15:39:02
Korosec: „Sie hat ein Gespür für das, was Seniorinnen und Senioren brauchen“

Seniorenbundpräsidentin gratuliert Andrea Eder-Gitschthaler zur Wahl als Obfrau des Salzburger Seniorenbunds

Wien (OTS) - 

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec gratuliert Andrea Eder-Gitschthaler herzlich zur heutigen Wahl als Obfrau des Salzburger Seniorenbunds: „Die 99,6 Prozent für sie zeigen die Wertschätzung und das Vertrauen.“

Andrea Eder-Gitschthaler habe große politische Erfahrung – seit 2017 ist sie im Bundesrat -, die ihr auch als Vertreterin der älteren Generation zugutekomme: „Andrea Eder-Gitschthaler hat Handschlagqualität und ein Gespür für das, was Seniorinnen und Senioren brauchen“, sagt Korosec. „Ich wünsche ihr viel Erfolg bei der Bewältigung der Aufgaben.“

