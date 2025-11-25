- 25.11.2025, 15:18:32
ÖGE-Jahrestagung 2025
Digitalisierung im Ernährungssektor: Ernährung 4.0 – Potenziale & Herausforderungen
Die ÖGE-Jahrestagung am 27. Nov. 2025 findet in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK), der MedUni Wien, der MedUni Graz und der Uni Wien statt.
Im Fokus der wissenschaftlichen Fachtagung stehen:
- AI in Health and Nutrition – Gesundheitsstrategie in Europa
- Digitalisierung für personalisierte Ernährungsempfehlungen
- Konsument:innen und Grundrechteschutz; Addictive Design auf Social Media
- Smart Farming & Co
- Ernährungsmedizin & Diätetik – KI in der Praxis (Tools, Apps und DIGAS)
- Wissenschaftliche Forschungsprojekte mit Einsatz von KI
- Wie gelingt digitale Ernährungsbildung und Kompetenzförderung
Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein, aktuelle Erkenntnisse für eine gesunde Zukunft mitzunehmen.
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Gesellschaft für Ernährung
Mag. Alexandra Hofer ( alexandra.hofer@oege.at )
Telefon: +43/1/7147193
Website: www.oege.at
