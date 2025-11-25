ÖGE-Jahrestagung 2025

Wien (OTS) -

Die ÖGE-Jahrestagung am 27. Nov. 2025 findet in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK), der MedUni Wien, der MedUni Graz und der Uni Wien statt.

Im Fokus der wissenschaftlichen Fachtagung stehen:

AI in Health and Nutrition – Gesundheitsstrategie in Europa

Digitalisierung für personalisierte Ernährungsempfehlungen

Konsument:innen und Grundrechteschutz; Addictive Design auf Social Media

Smart Farming & Co

Ernährungsmedizin & Diätetik – KI in der Praxis (Tools, Apps und DIGAS)

Wissenschaftliche Forschungsprojekte mit Einsatz von KI

Wie gelingt digitale Ernährungsbildung und Kompetenzförderung

Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein, aktuelle Erkenntnisse für eine gesunde Zukunft mitzunehmen.