FPÖ-Angerer zu SPÖ-Schaunig: „Klares Nein zu Erhöhung der Grundsteuer – Bürger werden schon genug geschröpft!“

Klagenfurt (OTS) -

Heftige Kritik an der Forderung der Kärntner SPÖ-Finanzreferentin Gaby Schaunig nach Erhöhung der Grundsteuer übt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer. „Das Einzige, was die SPÖ kann, ist den fleißigen Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen, um Milliarden für die illegale Migration hinauszuwerfen und unser Steuergeld großzügig ans Ausland zu verteilen. Die FPÖ ist klar gegen alle Pläne von SPÖ und ÖVP für neue oder höhere Steuern! Österreich ist bereits ein Höchststeuerland – unsere Bürger müssen endlich entlastet werden. Immer mehr Menschen können sich durch die Rekordteuerungen das Leben nicht mehr leisten. Wer angesichts dieser Belastungen die Bürger noch zusätzlich zur Kasse bitten will, ist in der Politik fehl am Platz“, so Angerer, der sich klar gegen eine Erhöhung der Grundsteuer ausspricht.

Wie von der Agenda Austria veröffentlich wurde, kassiert die Regierung heuer so hohe Steuereinnahmen wie noch nie. „Die Einnahmen aus der Lohn- und Umsatzsteuer sind seit 2019 um unfassbare 33 % explodiert und die Regierung macht trotzdem Rekordschulden! Während die arbeitenden Menschen immer stärker belastet werden, finanziert die Regierung damit die Zuwanderung in unser Sozialsystem. Die Verlierer-Ampel aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat komplett den Bezug zur eigenen Bevölkerung verloren. Sie regiert gegen die Menschen und steuert Österreich mit Vollgas Richtung Abgrund. Damit muss Schluss sein! Österreich braucht endlich wieder eine Regierung, die ihre eigenen Bürger schützt, statt sie auszunehmen“, betont der FPÖ-Chef.

„Wir haben in Österreich kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Die Regierung müsste längst Reformen umsetzen, Bürokratie abbauen und beim aufgeblähten Staat einsparen, statt die Bürger für das Versagen der Politik bluten zu lassen“, so Angerer.