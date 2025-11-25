Hervis verkauft Hervis Ungarn und Hervis Rumänien an Frasers Group

Salzburg (OTS) -

Der zur SPAR Österreich-Gruppe gehörende Sporthändler HERVIS Sport- und Modegesellschaft m.b.H. verkauft die beiden Unternehmen Hervis Ungarn (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) und Hervis Rumänien (Hervis Sport and Fashion srl.) an den international tätigen Einzelhändler Frasers Group (European Holdings) Limited (ein Unternehmen der britischen Frasers Group PLC). Dies wurde am Montag, den 24.11.2025, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung durch die zuständigen lokalen Behörden in Ungarn und Rumänien, zwischen Frasers und Hervis vereinbart. Die Hervis-Standorte sowie die Mitarbeiter:innen in Österreich, Slowenien und Kroatien sind von dieser Einigung nicht betroffen. Über den Kaufpreis und den Vertragsinhalt wurde Stillschweigen vereinbart.

Auf Basis der Einigung vom 24.11.2025 werden 29 Hervis-Stores in Ungarn sowie 49 Hervis-Stores in Rumänien sowie die derzeit dort beschäftigten Mitarbeiter:innen zukünftig von Frasers geführt.

Hervis-Geschäftsführer Dr. Ulrich Hanfeld: „Wir sind auf dem Weg zu einem modernen und auf Sport fokussierten Fachhändler mit einer klaren Sortimentsstrategie. Die modeorientierten Märkte in Ungarn und Rumänien haben sich von unserem Kerngeschäft entfernt. Mit dem Verkauf von Hervis Rumänien und Hervis Ungarn konzentrieren wir uns mit voller Energie auf die Schärfung unseres Profils in unseren Kernmärkten Österreich, Slowenien und Kroatien.“

Das Unternehmen Hervis GmbH (Daten per 31.12.2024)

Hervis ist ein 100%iges Tochterunternehmen der SPAR Österreichische Warenhandels-AG mit Sitz in Wals (Salzburg). Zum 31.12.2024 betrieb Hervis rund 227 Standorten in Österreich, Slowenien, Ungarn, Kroatien und Rumänien und erwirtschaftete einem Brutto-Verkaufsumsatz von über 490 Millionen Euro. Damit zählt Hervis zu den größten Sportfachmärkten in Mitteleuropa. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über die Frasers Group

Die Frasers Group begann 1982 als kleines Geschäft in Maidenhead und wuchs von dort zu einem globalen Unternehmen heran. Im Zuge der Weiterentwicklung des Unternehmens erfolgte 2019 das Rebranding von Sports Direct International zu Frasers Group plc – ein Ausdruck des Wachstums des Konzerns und seiner veränderten Marktidentität.

Unter der Leitung von CEO Michael Murray befindet sich das Unternehmen auf einem beeindruckenden Wachstumskurs und setzt seinen Expansionsweg mit einem wegweisenden Ansatz im Handel fort. Die Frasers Group bietet Konsumentinnen und Konsumenten Zugang zu den weltweit besten Sport-, Premium- und Luxusmarken – mit der Vision, das weltweit angesehenste und überzeugendste Marken-Ökosystem aufzubauen.

Als Branchenführer hat sich die Frasers Group dem Ziel verschrieben, den Handel neu zu denken, digitale Innovationen voranzutreiben und ihren Kundinnen und Kunden weltweit einzigartige Store-Erlebnisse zu bieten.