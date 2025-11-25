- 25.11.2025, 14:47:32
AVISO: Pressekonferenz von Bundeskanzler Christian Stocker zu weiteren Umsetzungsschritten der Bundesregierung
Medientermin morgen, 14.00 Uhr im Bundeskanzleramt
Morgen, Mittwoch, den 26. November 2025 um 14.00 Uhr lädt Bundeskanzler Christian Stocker zu einer Pressekonferenz zu weiteren Umsetzungsschritten der Bundesregierung ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
14.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Leopold-Figl-Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 13.15 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202448
