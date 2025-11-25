AVISO: Pressekonferenz von Bundeskanzler Christian Stocker zu weiteren Umsetzungsschritten der Bundesregierung

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch, den 26. November 2025 um 14.00 Uhr lädt Bundeskanzler Christian Stocker zu einer Pressekonferenz zu weiteren Umsetzungsschritten der Bundesregierung ins Bundeskanzleramt.



Termin für Medien:



14.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Leopold-Figl-Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 13.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).