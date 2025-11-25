- 25.11.2025, 14:40:02
AK Pressekonferenz am 1. Dezember: Kein Geld, hohe Mieten, wenig Chancen
AK Langzeitstudie zeigt: Immer mehr junge Wiener:innen brauchen gezielte Hilfe und mehr Mitsprache
Eine Langzeitstudie des Instituts Foresight im Auftrag der AK zeigt eine alarmierende Entwicklung: Immer mehr junge Wiener:innen kämpfen beim Start in ein eigenständiges Leben mit großen Schwierigkeiten beim Einkommen, bei der ersten Wohnung und bei der Mitsprache in ihrer Stadt und in dem Land, in dem sie leben.
Die AK schlägt ein 5-Punkte-Programm vor, das für diese Generation mehr Chancen und mehr Mitsprache sichert.
Ilkim Erdost, AK Bereichsleiterin Bildung, Konsument:innen, Wien
Martina Zandonella, Institut Foresight
Montag, 1. Dezember 2025, 9:30 Uhr
AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock
1040 Wien, Plößlgasse 2
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter
Kein Geld, hohe Mieten, wenig Chancen | Arbeiterkammer Wien
mitverfolgen.
Fragen richten Sie bitte via E-Mail an ute.boesinger@akwien.at
Rückfragen & Kontakt
AK Wien
Ute Bösinger
Telefon: +43 1 50165 12779
E-Mail: ute.boesinger@akwien.at
Website: https://wien.arbeiterkammer.at
