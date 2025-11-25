  • 25.11.2025, 14:29:02
  • /
  • OTS0146

Einladung: Demonstration gegen Tiertransporte auf Hoher See

VGT übt anlässlich der Tragödie auf der Spiridon II Kritik am Verschiffen lebender Tiere

Wien (OTS) - 


Wann: Mittwoch, 26.11.25, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Wo: Mariahilfer Straße 70, 1070 Wien
Was: Tierschützer:innen des VGT demonstrieren mit Bannern und Tiermasken gegen Schiffstransporte lebender Tiere

Anlässlich des weltweiten Skandals um das Tiertransport-Geisterschiff Spiridon II, das knapp 3.000 Rinder - etwa die Hälfte davon schwanger - von Uruguay in die Türkei transportieren sollte, demonstriert der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN am Mittwoch Nachmittag auf der Mariahilfer Straße in Wien und fordert ein Verbot von Tiertransporten in Drittländer – insbesondere per Schiff.

Seit Wochen irrt die Spiridon II – die meiste Zeit als Geisterschiff, also unter Vertuschung seines Standortes – im Mittelmeer umher. Aufgrund mangelhafter Dokumente und fehlender Ohrmarken wurde die Entladung der Tiere in der Türkei verweigert. Bei einer Inspektion des Schiffes durch türkische Behörden Anfang November waren bereits mehrere Dutzend Rinder verstorben. Anfang letzter Woche verschwand das Schiff vom Radar, laut Schiffstrackingplattformen sollten die Tiere nach Uruguay zurück gebracht werden. Am Freitag tauchte das Schiff plötzlich am libyschen Hafen Bengasi auf. Mittlerweile wurde zuminstest ein Teil der Tiere in Libyen abgeladen. Nun soll es den ägypischen Hafen von Alexandria ansteuern. Ob sich noch Tiere an Bord befinden, ist unklar. Vermutlich wurden illegal Tierkadaver und Gülle im Mittelmeer entsorgt, während der Standort des Schiffs unbekannt war.

Dieser Fall sorgt zurecht für eine Riesen-Welle an Empörung quer über den Globus. Er verdeutlicht einmal mehr, wie fragil, gefährlich und schädlich das System des internationalen Warenhandels mit Tieren ist.

Demonstration gegen Tiertransporte auf Hoher See

Tierschützer:innen des VGT demonstrieren mit Bannern und Tiermasken gegen Schiffstransporte lebender Tiere

Datum: 26.11.2025, 15:00 Uhr - 26.11.2025, 17:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Mariahilfer Straße
Mariahilfer Straße 70
1070 Wien
Österreich

URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8719/der-fall-spiridon-ii.html

Rückfragen & Kontakt

VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
Isabell Eckl
Telefon: 0677 63724450⁩
E-Mail: medien@vgt.at
Website: https://vgt.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VGT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright