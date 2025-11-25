- 25.11.2025, 14:17:02
AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr
Morgen, Mittwoch 26. November 2025 um 10.00 Uhr, tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Zu Sitzungsbeginn besteht die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.
Termine für Medien:
10.00 Uhr
KAMERASCHWENK zu Beginn des Ministerrates
ca. 11.00 Uhr
PRESSEFOYER mit Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin Claudia Plakolm und Bundesminister Christoph Wiederkehr
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr und ab 10.15 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie das Pressefoyer via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202428
