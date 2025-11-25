Mautz (SPÖ) ad Jugendcollege: Integration ist in Wien gelebte Praxis

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport, Andrea Mautz, äußert sich zur heutigen Kritik der Grünen: „Integration ab Tag eins ist in Wien weiterhin gelebte Praxis. Die Stadt Wien finanziert gemeinsam mit dem AMS das Jugendcollege und das Jugendcollege 25+ mit über 4.000 Plätzen für Jugendliche und junge Erwachsene. Ein in dieser Größenordnung österreichweit einzigartiges und beispielgebendes Projekt – mit Deutschkursen, Basisbildung und Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Die Streichung der Deutschkurse durch den FSW ist nur einer jener Bereiche, wo wir nicht länger die Inaktivität von anderen Verantwortungsträgern kompensieren werden. Dass wir das Jugendcollege abschaffen – wie zuletzt von den Grünen behauptet - ist frei erfunden.“

(schluss)ip