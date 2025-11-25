  • 25.11.2025, 14:13:04
  • /
  • OTS0141

Mautz (SPÖ) ad Jugendcollege: Integration ist in Wien gelebte Praxis

Projekte wie das Jugendcollege und Jugendcollege 25+ fördern gesellschaftliches Miteinander

Wien (OTS) - 

Die SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport, Andrea Mautz, äußert sich zur heutigen Kritik der Grünen: „Integration ab Tag eins ist in Wien weiterhin gelebte Praxis. Die Stadt Wien finanziert gemeinsam mit dem AMS das Jugendcollege und das Jugendcollege 25+ mit über 4.000 Plätzen für Jugendliche und junge Erwachsene. Ein in dieser Größenordnung österreichweit einzigartiges und beispielgebendes Projekt – mit Deutschkursen, Basisbildung und Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Die Streichung der Deutschkurse durch den FSW ist nur einer jener Bereiche, wo wir nicht länger die Inaktivität von anderen Verantwortungsträgern kompensieren werden. Dass wir das Jugendcollege abschaffen – wie zuletzt von den Grünen behauptet - ist frei erfunden.“

(schluss)ip

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Rathausklub
Iris Poltsch, bakk. phil.
Telefon: +43 664 88540493
E-Mail: iris.poltsch@spw.at
Website: https://www.spoe.wien/rathausklub

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DS1

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright