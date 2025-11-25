9. Deutsch-Österreichisches Technologieforum | 11.- 12. März 2026 | Wien

Wien (OTS) -

Unter dem Leitthema „Zukunft gestalten – Wachstum durch Technologie, Wissen und Wandel“ findet am 11. und 12. März 2026 in Wien das 9. Deutsch-Österreichische Technologieforum statt. Die Veranstaltung der Deutschen Handelskammer in Österreich in Kooperation mit Fraunhofer Austria bringt führende Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft zusammen, um zentrale Fragen der technologischen Transformation und Wettbewerbsfähigkeit zu diskutieren.

Am Auftaktabend spricht Nikolai Ardey, Executive Director Group Innovation bei Volkswagen. In seiner Funktion verantwortet er konzernweite Zukunfts- und Forschungsthemen entlang strategischer Technologiefelder wie Digitalisierung, automatisiertes Fahren, nachhaltige Materialien, Energiespeicherung und industrielle Transformation. In seiner Keynote auf der Tec-Night wird Ardey Einblicke in Innovationsprozesse und -methoden des Volkswagen-Konzerns geben, die Rolle internationaler Technologiepartnerschaften beleuchten und Herausforderungen beim Transfer neuer Technologien in wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle thematisieren.

Die thematischen Schwerpunkte 2026 am Forumstag in Wien versprechen weitere Höhepunkte:

Zwischen KI-Hype und Realität – Innovationen mit Substanz

Technologie trifft Geschäftsmodell – Zukunftsfähigkeit durch Effizienz und Strukturwandel

Global denken, europäisch handeln – Kooperation als Wettbewerbsvorteil

Im Fokus stehen aktuelle Herausforderungen und Zukunftsszenarien, die für Unternehmen in einem dynamischen globalen Umfeld zunehmend relevant werden. Das bilaterale Forum beleuchtet technologische, wirtschaftliche und strategische Entwicklungen und zeigt anhand von Best Practices, Methoden und Forschungsergebnissen auf, wie Organisationen technologische Innovationen nutzbringend einsetzen können.

Zu den bereits bestätigten Referent:innen zählen: Klaus Buchwald (Siltronic), Gerhard Dimmler (Engel Österreich), Christoph Knogler (Keba), Michael Petschnig (RPM Gebäudemonitoring); Georg Schett (Fraunhofer Austria), Franz Zagler (SPAR Österreich).

Während der zweitägigen Veranstaltung erhalten Teilnehmende Zugang zu hochkarätigen Keynotes, Diskussionspanels und Praxisdialogen. Darüber hinaus präsentiert ein Ausstellerbereich unter anderem Unternehmen wie AccuPower, Beckhoff Automation, EPlan, Festo, msg Plaut, Phoenix Contact, Rittal, Dr. Sasse sowie den Fachverband der Metalltechnischen Industrie.

Tickets & Informationen

Die All-in-Tickets starten bei 450 Euro für Mitgliedsunternehmen der Deutschen Handelskammer in Österreich. Weitere Informationen unter www.technologieforum-dhk.at