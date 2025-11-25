FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Christian Hafenecker, Axel Kassegger und Paul Hammerl

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Mittwoch, 26. November 2025, 11:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, dem FPÖ-Energiesprecher NAbg. Axel Kassegger sowie dem stellvertretenden freiheitlichen Energiesprecher NAbg. Paul Hammerl

Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))

Thema: „Freiheitliche Konzepte für faire Strompreise“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.