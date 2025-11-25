Vier Top-Platzierungen für die Generali beim Versicherungs Award Austria

Wien (OTS) -

Die Generali zählt mit vier Top-Platzierungen zu den Gewinner_innen des Versicherungs Award Austria 2025.

In der Kategorie Gewerbe sichert sie sich erneut den ersten Platz.

Auch in den Kategorien Betriebliche Altersvorsorge sowie Kfz-Haftpflicht und -Kasko erreicht die Generali Spitzenplatzierungen.

Beim Versicherungs Award Austria 2025 erzielte die Generali hervorragende Ergebnisse und zählte auch in diesem Jahr wieder zum Spitzenfeld der ausgezeichneten Unternehmen. In der Kategorie Gewerbe sicherte sie sich erneut Gold. Darüber hinaus erreichte die Generali Silber in der Kategorie Betriebliche Altersvorsorge sowie Bronze in den Kategorien Kfz-Haftpflicht und -Kasko.

Thomas Bayer, Leiter Unabhängige Vertriebe der Generali Versicherung, zeigt sich erfreut über die Auszeichnungen: „Diese Anerkennung macht deutlich, dass unsere Lösungen und unser Service den Bedürfnissen unserer Kund_innen und Partner_innen gerecht werden. Wir sind stolz auf diese Platzierungen und sehen sie als Ansporn, weiterhin höchste Qualität zu bieten.“

Mit vier Podestplätzen beim Versicherungs Award Austria setzt die Generali ihre beeindruckende Erfolgsserie fort: Bereits bei den FMVÖ-Recommender Awards 2025, den AssCompact Awards 2025 sowie beim Best4Fleet Award 2025 erzielte sie Spitzenplatzierungen.

Der Versicherungs Award Austria

Die Grundlage der Bewertung ist eine Onlinebefragung von 575 unabhängigen Versicherungsvermittler_innen und Vermögensberater_innen, durchgeführt von der wissma Marktforschungs GmbH. Beurteilt wurden Produkt- und Servicequalität in verschiedenen Sparten.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 2,9 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.400 Mitarbeiter_innen und über 1,7 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der 1831 gegründeten Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.