Voglauer/Grüne: Viele offene Fragen zu Tierquälereivorwürfen in Spanischer Hofreitschule

In der Spanischen Hofreitschule steht der Verdacht auf Tierquälerei im Raum. Von heiklen Situationen mit Jungtieren ist in einer internen Befragung die Rede. „Wieso sind Unterlagen zu Tierquälereivorwürfen im Ministerium nicht auffindbar, wenn das Ministerium doch informiert wurde? Wieso handelt Minister Totschnig erst nach Medienberichten und nicht schon nachdem das Ministerium seitens der Spanischen Hofreitschule informiert wurde? Dass tierschutzrelevante Vorwürfe offenbar in der Schublade verschwinden oder gar nur teilweise etwa an den Aufsichtsrat weitergegeben werden, zeichnet ein desaströses Bild von den Prioritäten sowohl der Institution als auch des Ministers. Wir werden dem jedenfalls mit einer parlamentarischen Anfrage nachgehen“, so Olga Voglauer, Tierschutzsprecherin der Grünen.

Minister Totschnig hat heute die interne Revision mit einer Überprüfung beauftragt. „Es ist höchste Zeit, dass diesen offenbar schon seit zwei Jahren intern bekannten Vorwürfen nun endlich nachgegangen wird. Wichtig ist, dass externe Prüfer:innen vollständig und unabhängig prüfen können. Der Prüfungsbericht muss jedenfalls öffentlich gemacht werden, um die Vorwürfe umfassend aufzuklären“, betont Voglauer.