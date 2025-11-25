  • 25.11.2025, 12:33:32
  • /
  • OTS0111

Grüne Wien/Pühringer, Bambouk: Wien gefährdet durch Streichung der Deutschkurse Integration

Wien (OTS) - 

„Deutsch sprechen ist eines der wichtigsten Mittel für die Integration, erst mit guten Deutschkenntnissen können geflüchtete Menschen hier Fuß fassen, einen Job finden oder eine Ausbildung machen. Umso erschreckender ist es, dass die Stadt Wien nun ausgerechnet hier den Kürzungsstift ansetzt. Die Stadt Wien war doch einst so stolz auf ihr Projekt ‚Integration ab Tag 1‘, was ist nun daraus geworden?“, so die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer, anlässlich der heute bekanntgewordenen Kürzungen bei Deutschkursen.

„Man kann keine Integration von Menschen einfordern, wenn man ihnen das Integrationsangebot wegnimmt. Kaum vergeht ein Tag, an dem uns die SPÖ Wien nicht beweist, dass sie ihren sozialen und integrationspolitischen Kompass verloren hat. Das Einstellen von Deutschkursen für Flüchtlinge in Wien ist unerträglich", so Asylsprecher Jaafar Bambouk.

Das ständige Ping-Pong zwischen Bund und Wien sei zudem unehrlich. „Die SPÖ regiert im Bund mit, in Wien ist aber davon nichts zu spüren. Dieser nächste gravierende Einschnitt im sozialen Wien ist auch sehr kurzsichtig: Deutsch ist der Grundstein für alles, was danach kommt“, so Pühringer und Bambouk abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright