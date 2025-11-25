Grüne Wien/Pühringer, Bambouk: Wien gefährdet durch Streichung der Deutschkurse Integration

Wien (OTS) -

„Deutsch sprechen ist eines der wichtigsten Mittel für die Integration, erst mit guten Deutschkenntnissen können geflüchtete Menschen hier Fuß fassen, einen Job finden oder eine Ausbildung machen. Umso erschreckender ist es, dass die Stadt Wien nun ausgerechnet hier den Kürzungsstift ansetzt. Die Stadt Wien war doch einst so stolz auf ihr Projekt ‚Integration ab Tag 1‘, was ist nun daraus geworden?“, so die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer, anlässlich der heute bekanntgewordenen Kürzungen bei Deutschkursen.

„Man kann keine Integration von Menschen einfordern, wenn man ihnen das Integrationsangebot wegnimmt. Kaum vergeht ein Tag, an dem uns die SPÖ Wien nicht beweist, dass sie ihren sozialen und integrationspolitischen Kompass verloren hat. Das Einstellen von Deutschkursen für Flüchtlinge in Wien ist unerträglich", so Asylsprecher Jaafar Bambouk.

Das ständige Ping-Pong zwischen Bund und Wien sei zudem unehrlich. „Die SPÖ regiert im Bund mit, in Wien ist aber davon nichts zu spüren. Dieser nächste gravierende Einschnitt im sozialen Wien ist auch sehr kurzsichtig: Deutsch ist der Grundstein für alles, was danach kommt“, so Pühringer und Bambouk abschließend.