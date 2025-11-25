„Mission Future“: Neuer Podcast holt Österreich aus der Zukunfts-Angst

Wien (OTS) -

Klimakrise, KI, Kriege, Polarisierung: Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Zukunft dunkel wird. Die oberösterreichische Keynote-Speakerin Ursula Helml hält dagegen, mit ihrem neuen Podcast „MISSION:FUTURE - Der Podcast mit Ideen für morgen und Mut für heute.“ Das Format will Schluss machen mit Weltuntergangsstimmung und zeigt, wie wir als Gesellschaft handlungsfähig bleiben. „Ich lasse mir die Zukunft nicht mehr schlecht reden“, sagt Ursula Helml. „Ja, wir haben Probleme aber wir haben auch Wissen, Kreativität und Menschen, die Lösungen bauen. Genau diese Geschichten holen wir vor den Vorhang.“

Die zentrale Fragen diese Podcast sind:

- Was passiert, wenn wir aufhören zu jammern und anfangen zu gestalten?

- Wie schaffen wir Optimismus, der ansteckt im Team, in Familien, in der Gesellschaft?

In „MISSION:FUTURE“ spricht Helml mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Medien und Zivilgesellschaft und verbindet ihre Erfahrungen mit ihrer eigenen Arbeit auf der Bühne.

Helml macht Komplexes greifbar: mit Humor, Tiefgang und Bildern, die jeder versteht. „Mission Future“ spricht alle an, die Verantwortung übernehmen in Unternehmen, Organisationen, Schulen, Medien und jene, die genug haben vom Zuschauermodus.

MISSION:FUTURE macht das Publikum zur Crew: Zukunft gelingt nur gemeinsam, und jeder Impuls zählt. Helml will eine Brücke zwischen Bühne, Business und breiter Öffentlichkeit: Unternehmen nutzen sie seit Jahren als Keynote-Speakerin für Themen wie Female Empowerment, Storytelling, Vertrieb, Optimus und innere Führung. Der Podcast öffnet diesen Erfahrungsschatz jetzt für ein breites Publikum. „Wir brauchen weniger Zynismus und mehr Menschen, die sagen: Ich sehe die Probleme und ich arbeite an Lösungen“, betont Helml. „Genau diese Haltung soll MISSION:FUTURE stärken.“

„MISSION:FUTURE“ ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.