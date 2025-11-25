Marchetti: „Europa braucht Technologieoffenheit – ideologische Verbote gefährden unseren Wohlstand“

Wien (OTS) -

„Europa darf seine technologische Zukunft nicht an China verlieren. Während die FPÖ mit immer neuen Verdrehungen der Tatsachen um sich wirft und in ihrer gestrigen Pressekonferenz wieder einmal nicht bei den Fakten bleibt, ist eines völlig klar: Die Volkspartei steht konsequent für unsere europäische Leitindustrie und für den Industriestandort Österreich. Auf ausdrückliches Betreiben der ÖVP und der EVP wurde die Revision des Verbrenner-Aus von 2026 auf Dezember 2025 vorgezogen – damit endlich Klarheit und Planbarkeit herrschen. Während die FPÖ mit ihren Aussagen mittlerweile jeden Faktencheck zum Rauchen bringt, arbeitet die Volkspartei an echten Lösungen“, stellt ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti die gestrigen Behauptungen der Abgeordneten Haider und Schnedlitz richtig.

„Unsere Autoindustrie steht für sieben Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung und über 100.000 Arbeitsplätze in Österreich. Wir müssen Emissionen reduzieren – aber mit Hausverstand, technologieoffen und ohne ideologische Verbote, die Arbeitsplätze gefährden“, so Marchetti und betont abschließend: „Moderne Verbrenner, synthetische Kraftstoffe, Biokraftstoffe und E-Mobilität gehören nebeneinander gedacht, nicht gegeneinander ausgespielt. Entscheidend ist eine europäische Industriepolitik, die den Menschen dient – und keine FPÖ-Showpolitik, die Österreich keinen Zentimeter weiterbringt. Nur mit Verantwortung und Technologieoffenheit schaffen wir neuen Aufschwung – in Österreich und in ganz Europa.“