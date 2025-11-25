EINLADUNG IV-Pressegespräch: Weichenstellungen für ein digitales Österreich

Wien (OTS) -

Die digitale Leistungsfähigkeit Österreichs steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Hohe Baukosten, lange Verfahren und fehlende Rechtssicherheit bremsen derzeit den flächendeckenden Ausbau moderner Netzinfrastrukturen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an schnellen, stabilen und zukunftssicheren Verbindungen rasant.

Vor diesem Hintergrund diskutieren Vertreter der IKT-Branche sowie der Industriellenvereinigung jene regulatorischen und strukturellen Weichenstellungen, die notwendig sind, um Österreichs digitalen Standort nachhaltig zu stärken und den Ausbau gigabitfähiger Netze zu sichern.

Montag, 1. Dezember 2025, 14:00 Uhr im Haus der Industrie

Ihre Gesprächspartner sind:

Peter Koren , IV-Vize-Generalsekretär

, IV-Vize-Generalsekretär Christian Helmenstein , IV-Chefökonom

, IV-Chefökonom Thomas Arnoldner , Deputy CEO A1 Group

, Deputy CEO A1 Group Thomas Kicker , CEO Magenta Telekom

, CEO Magenta Telekom Rudolf Schrefl, CEO Hutchison Drei Austria

Datum: 01.12.2025, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4

1031 Wien

Österreich