Sport-Staatssekretärin Schmidt berief Round Table zum Schutz von Schiedsrichtern ein

Sport-Staatsekretärin Michaela Schmidt zeigt Angriffen auf Österreichs Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern die rote Karte: Sie hat heute Vertreterinnen und Vertreter aus Fußball, Eishockey, Handball und weiteren Verbänden zu einem Round Table zum Thema „Respekt und Sicherheit für Schiedsrichter:innen“ versammelt. Ergänzt wurde die Runde durch Expertinnen und Experten aus den Bereichen Fairplay, Gewaltprävention und Sportpsychologie. Ziel des Treffens war ein offener Austausch über aktuelle Herausforderungen, konkrete Erfahrungswerte aus dem Spielbetrieb und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Unparteiischen.

Auslöser für das Arbeitstreffen ist die gestiegene Aggression gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern – leider auch im Nachwuchsbereich.

„Fairplay, Respekt und Teamgeist sind Grundpfeiler des Sports – und sie sind nicht verhandelbar. Und es darf schlicht nicht sein, dass jene Menschen, die Spiele leiten, schützen und möglich machen, immer öfter mit fehlendem Respekt oder sogar physischen Angriffen konfrontiert werden. Damit werde ich mich nicht abfinden. Wir sehen seit Corona eine gesellschaftliche Entwicklung, in der immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben, Autoritäten anzuerkennen und Grenzen zu respektieren. Der Sport muss aktiv gegensteuern. Deshalb ist mir wichtig, heute zuzuhören, voneinander zu lernen und gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, die wirklich wirken“, so Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

Im Round Table wurden praxisnahe Beispiele und Best-Practice-Modelle ausgetauscht, etwa zur Gewaltprävention, zur Unterstützung junger Schiedsrichter:innen sowie zu verbindlichen Maßnahmen innerhalb der Verbände. Die unterschiedlichen Sportarten brachten jeweils ihre spezifischen Herausforderungen ein – vom Fußball als größter Mannschaftssportart des Landes bis hin zu Eishockey und Handball, wo körperliche Nähe und Spielintensität eigene Dynamiken mit sich bringen.

Besonderen Raum nahm die Frage ein, wie Vereine, Verbände und Eltern im Nachwuchsbereich stärker eingebunden werden können, um ein Klima des Respekts zu sichern. Expertinnen und Experten aus der Sportpsychologie erläuterten, wie junge Unparteiische gestärkt und besser geschützt werden können.

Das Sportministerium will die Ergebnisse des Round Tables gemeinsam mit den Verbänden weiterentwickeln. Dabei soll sowohl die Präventionsarbeit als auch die Unterstützung im Alltag gestärkt werden.

