E-Mobilität wird Standard: Hotels gehen voran, Politik muss nachziehen

Immer mehr Gäste reisen mit dem Elektroauto an und erwarten entsprechende Lademöglichkeiten. Die aktuelle ÖHV-Umfrage „E-Mobilität im Hotel“ zeigt: Die heimische Hotellerie hat den Trend erkannt und reagiert. „E-Mobilität ist längst fixer Bestandteil moderner Gästebetreuung. Wer seine Gäste bestmöglich versorgen will, braucht ein zeitgemäßes Ladeangebot“, betont ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer. Laut Erhebung verfügen 84 % der Betriebe bereits über eigene Ladepunkte, meist zwischen ein und fünf Stationen. Weitere 6 % planen eine baldige Umsetzung. Rund 10 % der Häuser haben aufgrund fehlender Flächen derzeit keine Möglichkeit, Ladeinfrastruktur einzurichten.

Investitionshürden abschaffen – smarte Systeme fördern!

Trotz des hohen Engagements bleibt die Finanzierung eine Herausforderung. Hohe Anschaffungskosten und eingeschränkte Energieverfügbarkeit zählen laut Umfrage zu den größten Belastungen. „Gerade kleinere und mittelgroße Häuser brauchen gezielte Unterstützung und klare Rahmenbedingungen, um Ladeinfrastruktur wirtschaftlich betreiben zu können“, fordert Gratzer. Die Bereitschaft zu investieren sei vorhanden, dürfe aber nicht durch bürokratische Auflagen gebremst werden fordert der Branchensprecher. Mehr als die Hälfte der Befragten wünscht sich einfachere Abrechnungsmodelle und weniger Verwaltungsaufwand. 48 % nutzen derzeit ein aktives Energiemanagement, um Netzbelastungen und Mehrkosten zu vermeiden. Ein intelligentes Lastmanagement ist laut Gratzer entscheidend: „Wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden, entstehen hohe Spitzenlasten. Smarte Systeme verteilen Energie bedarfsgerecht. Das schont Netze, senkt Gebühren und schützt die Infrastruktur langfristig.“

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

E-Mobilität trägt auch wesentlich zu den Nachhaltigkeitszielen der Branche bei, verursacht doch gerade die An- und Abreise den größten CO2-Fußabdruck im Tourismus. 73 % der Hotels halten das Thema für „wichtig“ bis „sehr wichtig“, wenn es um die Erwartungen ihrer Gäste in den kommenden fünf Jahren geht. Knapp ein Fünftel der Betriebe prüft bereits, Solarstrom oder Batteriespeicher in die Ladeinfrastruktur einzubinden. „E-Mobilität zeigt das klare Bekenntnis der Hotellerie, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Diese Investitionen zahlen sich doppelt aus – für den Betrieb und für den Standort Österreich“, betont Gratzer. Es braucht daher weiterhingezielte Fördermodelle, vereinfachte Verfahren und eine bessere Abstimmung von Energie- und Tourismusprogrammen: „Die Branche hat geliefert, jetzt ist die Politik am Zug: Sie muss Investitionen in Zukunftstechnologien weiter forcieren. Der nun ab November 2025 erhöhte Investitionsfreibetrag ist hier ein sehr wichtiger erster Schritt.“

