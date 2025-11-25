- 25.11.2025, 11:49:02
Reminder: Presseeinladung zur Eröffnung der Christbaumsaison 2025
Weihnachten wird regional – aber geht das?
Die ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten lädt zu einer Pressekonferenz ein:
am 26. November um 9.30 Uhr
Ort: Palais Liechtenstein, Fürstengasse 1, 1090 Wien
Vom Christbaum bis zum Weihnachtskarpfen, von der Schmuckreisigdeko bis zur festlichen Jause: Es gibt viele Möglichkeiten, das Weihnachtsfest in rot-weiß-rot zu halten. Doch worauf kann man dabei achten und gibt es dafür einfache Orientierungshilfen? Und die Frage aller Fragen: Was bringt es Mensch und Natur überhaupt, wenn man auf die Herkunft der Produkte achtet? Es informieren Sie:
Josef Reithner, Obmann der ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten
Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ
Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing
Christbaumkönigin Ricarda Reithner
Rückfragen & Kontakt
Pressekontakt der ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten:
Mag. Eva Lechner, BA
Telefon: 0664 1690703
E-Mail: weihnachtsbaum@lk-noe.at
