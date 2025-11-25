ABBA am Steirerball? Verein der Steirer bringt einen Hauch 70er Jahre in die Hofburg

Wien (OTS) -

Beim nächsten Steirerball am 9. Jänner 2026 in Wien wird es jede Menge Erinnerungen an die glorreiche Disco-Zeit der 1970er Jahre geben. Dafür sorgt die Cover-Group der schwedischen Superstars „Tribute to ABBA – Thank you for the music“, die bei der Mitternachtseinlage am Steirerball mit den zeitlosen ABBA-Hits die Stimmung anheizen wird. Die ABBA Cover Band wird legendäre Pop-Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ oder „Waterloo“ zum Besten geben. Wer mit dabei sein will, sollte sich rasch Tickets sichern, der Verkauf läuft besonders gut.

Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer: „Wir tun alles, um unseren Gästen einen unvergesslichen Abend zu bieten, bei dem Moderne und Tradition aufeinandertreffen. Ich bin mir sicher, mit unserem vielfältigen Musikprogramm schaffen wir das. Ein absolutes Highlight wird auch dieses Jahr wieder die Mitternachtseinlage am Steirerball sein. Da gibt es heuer viele ABBA-Hits, die auch in der Steiermark sehr beliebt sind.“

Rekord bei Musikgruppen

Der kommende Steirerball verspricht erneut ein Fest für alle Sinne zu werden, bei dem Tanzbegeisterte ebenso auf ihre Kosten kommen wie Musikliebhaber. Alle Besucher können sich auf vielfältige Darbietungen freuen. Insgesamt werden beim nächsten Steirerball 15 Musikgruppen für ein abwechslungsreiches musikalisches Erlebnis sorgen – so viele wie noch nie. Die beeindruckende Vielfalt an Musikstilen wird von traditioneller steirischer Volksmusik über klassische Ballmusik bis hin zu den Rhythmen von Coverbands reichen. „Beim Steirerball wird für jeden Geschmack etwas dabei sein“, sagt Zakostelsky.

Steirische Lebensfreude in Wien

Der Steirerball am 9. Jänner 2026 ist die beste Gelegenheit, um steirische Lebensfreude in Wien zu erleben. Alle Steirerinnen und Steirer sowie Freunde der grünen Mark sind eingeladen, gemeinsam auf dem traditionsreichen Ball zu feiern und zu tanzen. Für die Gäste des Steirerballs ist dies jedenfalls die perfekte Gelegenheit, ihre schönsten Dirndl oder Trachtenanzüge auszuführen und einen unvergesslichen Abend zu genießen.

Jetzt Tickets sichern

Die Karten für den Steirerball sind auf www.steirerball.com zu erwerben. Der Eintritt kostet Ꞓ 119,– pro Person. Schüler und Studierende bis zum vollendeten 27. Lebensjahr bezahlen für eine Ballkarte Ꞓ 49,–. Die Ballkarten sind bei der Tourismusregion sowie dem Heimatwerk und auch ausgewählten Trachtengeschäften erhältlich. Wer mit dabei sein will, sollte nicht zu lange warten, weiß Andreas Zakostelsky: „Dieses Jahr läuft der Vorverkauf besonders gut. Wir sind schon in Vorfreude auf ein hoffentlich ausverkauftes Haus am 9. Jänner.“

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.